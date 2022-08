Atrapados en la zona de peligro: la ayuda para reubicarse no llega, mientras viven azotados por las catástrofes climáticas

"Todos los administradores [de adquisiciones] con los que hemos hablado nos mencionan alguna comunidad que quiere adquisiciones y no ha podido hacerlo, pero no normalmente porque se lo hayan solicitado a la FEMA o al HUD y no hayan conseguido el dinero, sino porque no pueden solicitarlo", dijo A.R. Siders, un investigador de la Universidad de Delaware que estudia las catástrofes. "Simplemente no tienen ni el personal ni la capacidad para hacerlo".