Una larga lista de medicamentos comunes tiene un alto potencial de causar depresión, dice un estudio

Un buen número de medicinas que se recetan habitualmente en Estados Unidos podrían incrementar el riesgo de padecer depresión, de acuerdo con un estudio publicado el martes en el Journal of the American Medical Association (JAMA).

Los efectos de algunos de estos medicamentos, como los beta bloqueadores o betabloqueantes (un producto que se usa para tratar los trastornos del ritmo cardíaco, entre otras cosas) o interferones (que se usan para tratar la esclerosis múltiple) son muy conocidos. Pero los autores del estudio se sorprendieron ante el elevado número de medicamentos en esta lista (más de 200) que tienen la depresión como efecto secundario no deseado, desde las píldoras anticonceptivas hasta los corticosteroides, las pastillas para el reflujo gástrico, algunas pastillas para las alergias y contra el dolor . Algunos de ellos no necesitan receta médica.

Qato reconoció que quedan muchas preguntas por resolver en torno a este asunto y que el estudio apunta a una correlación, no una relación causa-efecto. Esto quiere decir que los investigadores no han probado que el uso de estos medicamentos sea la causa del malestar en una persona que antes no lo padecía. Lo que sí que vieron, dijo Qato, es "una preocupante tendencia: cuantas más medicaciones con efectos secundarios tomes de forma concurrente, más alto el riesgo de depresión".