Por qué tienes que dejar de tomar vitaminas y comer más verduras

¿Está justificado este consumo? El último estudio que se plantea esta pregunta se publicó esta semana en la revista Journal of American College of Cardiology y responde con un rotundo no. La investigación muestra que la gran mayoría de las vitaminas y minerales no tienen ningún beneficio en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y muerte temprana, y que la niacina (vitamina B3) y los antioxidantes incrementan la probabilidad de fallecer por cualquier causa.