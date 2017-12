Australia aprueba la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo

El Parlamento de Australia aprobó este jueves la ley que permitirá el matrimonio entre personas de mismo sexo, tras años de discusión política sobre el asunto y después del visto bueno de los ciudadanos que aprobaron el mes pasado la medida en una encuesta postal no vinculante.

La Cámara de Representantes australiana aprobó la ley para cambiar la definición de matrimonio a "una unión de dos personas", eliminando la mención a un hombre y una mujer.

Sólo cuatro representantes, de los 150 que componen la cámara, se opusieron al texto que ya fue aprobado la semana pasada por el Senado con 43 votos a favor y 12 en contra.

Se espera que en los próximos días el gobernador general Peter Cosgrove, el representante en Australia de la reina Isabel de Inglaterra, firme la ley.

Todas las enmiendas presentadas como salvaguardas de las libertades de expresión y religión para personas que se oponen al matrimonio homosexual fueron rechazadas, aunque esas cuestiones podrían revisarse más tarde, informó The Associated Press.



Este político le pide matrimonio a su novio mientras debatía la ley que regula las uniones gay Univision 0 Compartir



Algunos parlamentarios celebraron con aplausos y abrazos la decisión, que contaba con el apoyo del 62% de los 12,7 millones de australianos que respondieron a una encuesta no vinculante el pasado noviembre.

"Es momento para más matrimonios. Más compromiso. Más amor. Más respeto. ¡El matrimonio igualitario ha sido aprobado!", celebró en un mensaje en Twitter el primer ministro, Malcom Turnbull.



Turnbull, un conservador moderado que ha respaldado la legislación, consideró el mes pasado que el resultado favorable al 'sí' en la consulta popular era un aval "avasallante" al matrimonio igualitario.

El líder de la oposición Bill Shorten consideró que es un momento para al unidad "Now is the time for healing.



publicidad

Australia se sumará a la lista de 25 países que ya reconocen plenamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de algunos estados de México.