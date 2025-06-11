Harvey Weinstein es hallado culpable de un cargo de agresión sexual en la repetición de su juicio en Nueva York

Video ¿Por qué anularon la condena por violación contra Harvey Weinstein? Te explicamos

El exmagnate del cine Harvey Weinstein fue declarado culpable este miércoles de uno de los principales cargos en su nuevo juicio por presuntos delitos sexuales, pero fue absuelto de otro. Mientras, los miembros del jurado aún no pudieron llegar a un veredicto sobre un tercer cargo.

La condena inicial hace cinco años de Weinstein, quien niega haber agredido sexualmente o violado a nadie, pareció consolidar la caída de uno de los hombres más poderosos de Hollywood en un momento crucial para el movimiento #MeToo.

Pero la sentencia fue anulada el año pasado y el caso se volvió a juzgar ahora en el mismo tribunal de Manhattan.

Esta vez, un jurado compuesto mayoritariamente por mujeres condenó al exproductor de cine de 73 años por someter a una mujer a un acto sexual criminal en 2006.

Pero los miembros del jurado absolvieron a Weinstein de otra acusación de acto sexual delictivo de 2006, y seguirán deliberando sobre la acusación de que violó a otra mujer en 2013.

Según la ley de Nueva York, el cargo de violación en tercer grado conlleva una pena menor que el delito de acto sexual criminal en primer grado.

El veredicto dividido supuso una cierta reivindicación para sus acusadores y fiscales, pero también para Weinstein, después de que el histórico caso quedara en el limbo.

