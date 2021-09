Uma Thurman revela su “secreto más oscuro” en protesta por la ley antiaborto de Texas

“ En esta historia hay mucho dolor. Hasta ahora ha sido mi secreto más oscuro. Tengo 51 años y lo comparto con ustedes desde el hogar en el que he criado a mis tres hijos, que son mi orgullo y mi alegría”, dice asegurando que su aborto -que describe como “ la decisión más dura de mi vida, que me causó angustia y que al día de hoy todavía me entristece”- le permitió “crecer y convertirme en la clase de madre que quería y necesitaba ser”.