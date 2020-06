La joven que logró que cambiaran la definición de "racismo" en el diccionario Merriam-Webster

“Siempre que tenía una buena idea sobre algún proyecto de trabajo, simplemente me ignoraban como si mi opinión no fuera válida o porque los profesores pensaban que yo no era inteligente”, dijo. “Eso realmente me dolió; directo o indirecto, el racismo lastima, pero hoy me siento orgullosa de que algo cambiará en la historia del racismo, porque he hablado en nombre de la gente de color para que los demás entiendan que la historia tiene que ser precisa”.