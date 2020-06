Acusan a un restaurante mexicano en Texas de tener un nombre racista

El restaurante aún no ha sido abierto y ya ha creado indignación. No solo por el nombre, sino por el diseño, pues muestra un dibujo animado de un frijol rojo, con bigote, sombrero de charro y botas de vaquero puntiagudas.

"No hay intención racista, no soy racista, no atendemos a los racistas, no tenemos nada que ver con los racistas, así que Abel Bósquez simplemente está equivocado", dijo Quackenbush.