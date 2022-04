Explicamos los errores en el juicio de Melissa Lucio, que será ejecutada en Texas

Después de eso, la policía le realizó un interrogatorio "agresivo", considera Larimer, que sonaba como si ya hubieran decidido su condena. Aturdida por la muerte de su bebé y presionada para que admitiera el supuesto abuso a Mariah —que había negado más de 100 veces— Melissa Lucio dijo, ya entrada la madrugada: “No entiendo lo que usted quiere que diga. Me imagino que soy responsable”. Aunque los expertos que han revisado el caso aseguran que eso no puede ser considerado como una confesión, la Fiscalía usó la frase como prueba de admisión en el juicio. Para entonces, su abogado defensor no presentó a expertos forenses para rebatir a los fiscales y demostrar que Mariah podía haber muerto como consecuencia de un accidente, pero no por los golpes intencionales de una madre que no tenía antecedentes de violencia contra ninguno de sus 12 hijos.