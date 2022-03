Melissa Lucio: Obispos católicos de Texas piden parar ejecución de la madre de 14 hijos

“Una tragedia no se mejora de alguna manera matando a otra persona. La justicia no se restablece de repente porque muere otra persona. Ejecutar a Melissa no traerá paz a sus hijos sobrevivientes, solo traerá más dolor y sufrimiento…Es un proceso profundamente defectuoso, plagado de errores humanos e incoherencias”, dijo el obispo Daniel Flores, quien pastorea la Diócesis de Brownsville, donde vive la familia Lucio.