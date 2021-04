"Probablemente andaba en algo": nuevo video muestra a Derek Chauvin defendiéndose tras someter a George Floyd

El testigo y Chauvin

En estas imágenes, el agente Thomas K. Lane pregunta si no deberían voltear a Floyd una vez que dejó de moverse, pero Chauvin dijo que no. Poco tiempo después, otro policía, J. Alexander Kueng, le dice que no puede detectar el pulso de Floyd y aunque sorprendido, Chauvin responde: "¿Eh?", pero continúa presionándole el cuello por otros dos minutos , informó The Washington Post .

Las declaraciones de los testigos

En el juicio contra Derek Chauvin varios testigos han expresado sentirse culpables por no haber hecho más o no haber sido capaces de intervenir para impedir la muerte de Floyd.

"Si simplemente no hubiera aceptado el pago, esto podría haberse evitado", dijo Martin, quien dejó de trabajar en el establecimiento poco después del incidente, alegando que no se sentía seguro , según un reporte de CNN.

Otra joven testigo de los hechos, una estudiante de secundaria, también dijo sentir impotencia y culpa ante lo ocurrido. "Han sido noches en las que me he quedado despierta disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvarle la vida", expresó.