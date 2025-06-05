Venezuela y Cuba: qué limitaciones establece para estos países la prohibición de viaje de Trump a partir del lunes

Video Trump prohíbe el ingreso a EEUU a 12 países y restringe a otros siete: analizamos esta decisión

Los ciudadanos de 19 países quedarán limitados o restringidos por completo para ingresar a Estados Unidos a partir del 9 de junio de 2025. Los 'travel ban' son una medida que el presidente Donald Trump desempolvó de su primer gobierno. Ahora la expande como parte de sus políticas para limitar la llegada de inmigrantes que, asegura, han "abusado" del sistema de visas y que provienen de países que no cooperan con Estados Unidos para recibir a sus deportados.

El anuncio ha generado dudas, miedo e incertidumbre entre los afectados dentro y fuera de Estados Unidos. Muchas de estas comunidades ya se encontraban golpeadas por las precarias o peligrosas situaciones en sus países de origen.

Trump suspendió por completo la entrada de inmigrantes y no migrantes procedentes de Afganistán, Burma, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemén. En todos esos casos, la orden ejecutiva argumenta que los inmigrantes sobrepasaron los límites de sus visas y se quedaron en Estados Unidos.

También limita o restringe la entrada de ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Nuestra audiencia proviene de países como Venezuela y Cuba, gobernados desde hace décadas por regímenes autoritarios que han acrecentado la crisis económica y social para sus millones de ciudadanos. Explicamos qué establece el 'travel ban' en estos casos y cuáles son las excepciones.

¿Cuáles son las excepciones?

En los casos específicos de Cuba, Venezuela y el resto de países con limitaciones —no para aquellos con prohibición total— la orden ejecutiva aplica para aquellos que se encuentran fuera de Estados Unidos a partir de la fecha de entrada en vigor, es decir, el 9 de junio. Esto quiere decir que no afecta a quienes se encuentran en Estados Unidos actualmente con cualquiera de esas visas.

La orden exime a los venezolanos y cubanos en alguna de estas categorías: que sean residentes permanentes de Estados Unidos, o que tengan doble nacionalidad e intenten ingresar usando otro pasaporte emitido por un país que no haya entrado en la prohibición de viaje de Trump.

Otras excepciones incluyen a diplomáticos y empleados de organismos internacionales multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas.

También contempla a los atletas, y a sus entrenadores y familiares inmediatos viajando para competencias relevantes.

Incluye además a familiares inmediatos con peticiones de residencia permanente, como parejas, padres o hijos que puedan demostrar la relación familiar.

Casi al final de la orden ejecutiva, se explica que la proclamación no aplicará tampoco a personas a las que Estados Unidos les haya otorgado asilo, ni a refugiados o a quienes se les haya concedido una suspensión de deportación o protección en virtud de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos (CAT).

"El odio es una mala política"

Cinco de los siete países que fueron incluidos en la prohibición de viaje de 2017 repiten ahora, todos de mayoría musulmana: Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemén. Para aquel momento, la orden ejecutiva de Trump entró en vigencia y de inmediato generó caos total en los aeropuertos de Estados Unidos, donde los ciudadanos de los países incluidos en la restricción comenzaron a ser detenidos.

La medida llegó a la Corte Suprema y eventualmente, el máximo tribunal permitió que entrara en efecto con algunos cambios. Pero cuando Joe Biden asumió la Presidencia puso fin a estas restricciones.

Este miércoles, la nueva orden de Trump incluyó más países, 19 y en nuevas regiones.

En la lista de los que recibieron prohibiciones completas de viaje está Haití, un país que ha recibido otras restricciones además del 'travel ban'. A pocos días de asumir su segunda Presidencia, el gobierno de Trump redujo la extensión otorgada por Biden al Estatus de Protección Temporal (TPS) de esta comunidad.

Los ciudadanos de Haití también han sido directamente atacados por Trump y sus voceros. En una demanda presentada por organizaciones tras la restricción de la extensión del TPS, hicieron un recuento de los ataques verbales de Trump y funcionarios de su gobierno hacia estos inmigrantes. Recordaron las veces en que el presidente y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, utilizaron frases despectivas para referirse a estos inmigrantes. Como el reporte de 2017 en el que se conoció que Trump había asegurado que los inmigrantes de Haití "tienen sida" tras enterarse de que se habían otorgado 15,000 visas a ciudadanos de ese país. A Haití también lo catalogó en 2018 como "un hueco de mierda" y recientemente, en un debate presidencial en septiembre de 2024, aseguró que se comen las mascotas en las comunidades en las que viven.

Contra Venezuela también ha habido cambios. En su primer gobierno, el 'travel ban' contemplaba sólo a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Trump lo extiende a cualquier viajero procedente de ese país. Esto ocurre en momentos en que activistas venezolanos denuncian ataques reiterados contra sus ciudadanos en forma de órdenes ejecutivas o políticas migratorias.

Por ejemplo, Noem busca acabar con el TPS que protege de la deportación al menos a 350,000 venezolanos. Y en el marco de su campaña de detenciones y deportaciones masivas, en marzo decenas de venezolanos fueron expulsados sin derecho a la defensa a una cárcel de pandilleros de El Salvador bajo una ley que los acusa sin evidencias de ser terroristas. Allí han permanecido encerrados desde entonces.

Organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) advierten que en el pasado las prohibiciones de viaje no han mejorado la seguridad de los estadounidenses, como alega Trump en su anuncio. "Ellos envían el mensaje de que la inclusión, la dignidad y seguridad están reservadas para ciertos colores de piel, religiones y nacionalidades".