Un vacío legal explica el drástico aumento en el cruce de migrantes a Canadá, ¿cuál es?

Sin embargo, el acuerdo tiene un vacío que permite a los solicitantes de asilo cruzar de forma ilegal a Canadá: no precisa qué pasa si una persona cruza por un punto no oficial de la frontera, como Roxham Road. Así que si alguien llega por ese o cualquier otro paso fronterizo no autorizado puede solicitar asilo en Canadá aunque primero haya transitado por Estados Unidos.