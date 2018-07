Una corte federal ordena al gobierno entregar la lista familias separadas en la frontera que no fueron reunificadas

El dictamen constituye una importante victoria para el grupo de derechos civiles, quienes no solo demandaron al gobierno de Trump para detener las separaciones, sino que también pide al tribunal que las familias reunificadas tengan tiempo suficiente para encontrar caminos legales de permanencia y no los deporten de manera expedita.

Reunificación fallida

Razones cuestionadas

La dependencia agregó que “algunos adultos extranjeros ilegales no son elegibles o no están disponibles para la reunificación en estos momentos, incluidos algunos adultos que no están bajo la custodia de ICE y que se encuentran en el interior de los Estados Unidos o en sus países de origen o que han decidido no reunificarse”, pero que “continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para reunificar a los adultos elegibles con sus hijos".