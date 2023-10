El sistema judicial de inmigración, así como está, “no puede ofrecer justicia”, advierten abogados a comité del Senado

Para garantizar el funcionamiento adecuado del debido proceso, el informe McKinney recomienda que el gobierno proporcione “asesoramiento jurídico” a los inmigrantes de bajos recursos. Y señala que, si bien la ley federal garantiza el derecho a asistencia jurídica en los procedimientos de deportación, “la ley todavía no garantiza que el gobierno pagará por un abogado si la persona no puede o no tiene los recursos costearlo”.