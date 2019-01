¿Por qué?

En ese punto, no es 'culpa' de Trump que los soñadores no puedan salir del país, sino la lógica misma del programa ya que no otorga estatus legal a los beneficiarios. Pero estaba la figura del permiso de viaje que, según expertos, era accesible y sencillo para los dreamers. Y aunque el parole no les garantizaba 100% el reingreso al país, "eso (el permiso de viaje), con Obama no era un problema", señala Hernández.