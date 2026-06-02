Consejos de Inmigración

Texas elimina los exámenes de conducir comercial en español: ahora solo se podrán presentar en inglés

A partir de esta semana, todos los exámenes teóricos para la licencia de conducir comercial y el permiso de aprendizaje comercial de Texas se realizarán únicamente en inglés, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas

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Hasta hace unos pocos días, los exámenes teóricos para la licencia de conducir comercial (CDL/CLP) se ofrecían tanto en inglés como en español. Pero recientemente eso se ha modificado.

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Este cambio armonizará el sistema de pruebas de Texas con los requisitos de dominio del inglés de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA). Los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS) y otros inspectores de vehículos comerciales certificados seguirán realizando evaluaciones de dominio del inglés durante los controles de tráfico habituales y en las estaciones de pesaje.

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Estas evaluaciones se realizan para garantizar que los conductores tengan la capacidad de comunicarse eficazmente por motivos de seguridad vial, así como para cumplir con la legislación federal. Cualquier operador de vehículos comerciales que no cumpla con el estándar lingüístico será retirado del servicio, según indica un comunicado emitido por las autoridades estatales.

Quienes deban realizar las pruebas de conocimientos para obtener la licencia de conducir comercial (CDL) o el permiso de aprendizaje comercial (CLP) deben estar preparados para completar todos los exámenes teóricos y prácticos en inglés. No se permiten intérpretes en los exámenes. Los materiales de estudio actualizados para estas pruebas, así como el Manual del Conductor de Vehículos Comerciales de Texas, están disponibles gratuitamente para los solicitantes en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública (DPS).

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) declaró que la prueba práctica de habilidades para la CDL, que incluye la inspección previa al viaje, las habilidades básicas de control y la prueba de manejo, siempre se ha realizado únicamente en inglés; por lo tanto, eso se mantendrá sin modificaciones.

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