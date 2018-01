¿Qué quiere decir Trump cuando habla de acabar con la 'migración en cadena'?

En los últimos días, el gobierno de Donald Trump ha declarado en repetidas ocasiones que apoyará la legislación para proteger a los dreamers, pero solo si eso también incluye una solución a para lo que él llama 'migración en cadena'.

Lejos de un término de política real, la 'migración en cadena' es una expresión utilizada principalmente por quienes se oponen a una política de fronteras abiertas o aquellos que quieren reducir la inmigración legal.

Como el abogado de inmigración Hassan Ahmad señaló el jueves, el término "no existe en la ley de inmigración". La migración en cadena es otra manera para decir "inmigración basada en la familia" o "reunificación familiar".

Cuando un inmigrante llega legalmente a los Estados Unidos y obtiene una tarjeta verde de residente o se convierte en ciudadano tiene derecho, con el tiempo, a traer a ciertos miembros de la familia. En otras palabras, un inmigrante puede orginar una cadena de migración.

Trump calificó esta práctica de "horrible" y ha dicho que beneficia a criminales, terroristas y personas "verdaderamente malvadas" que quieren venir a Estados Unidos. Irónicamente, Trump se benefició de la práctica, a través de su abuelo.



Los demócratas han denunciado la ofensiva del gobierno a esa política como parte de un intento más amplio de limitar a un Estados Unidos diverso y multicultural.



Después de una reunión con el presidente el jueves, el senador demócrata Dick Durbin dijo a los periodistas que había explicado al presidente que la frase era ofensiva. "Los afroestadounidenses creen que emigraron a Estados Unidos encadenados y cuando hablas de migración en cadena, les duele a ellos personalmente", recordó Durbin al presidente.

Lo que la ley dice ahora

Bajo la ley de inmigración actual, los titulares de la tarjeta verde en Estados Unidos pueden patrocinar a sus cónyuges e hijos solteros para la residencia permanente. Y los ciudadanos pueden solicitar que sus cónyuges, hijos, padres y hermanos obtengan residencia.

Está lejos de ser un proceso automático. A veces puede tomar un año, otras veces décadas, dependiendo del estado de inmigración del patrocinador y la relación del solicitante con su patrocinador y país de origen.

Cualquier persona que solicita la residencia en EEUU debe someterse a un proceso de verificación, incluidos los antecedentes penales, así como una evaluación de si podrán mantenerse económicamente.





Estados Unidos no establece topes en lo que se refiere a cónyuges, hijos menores o padres de ciudadanos estadounidenses que pueden venir a Estados Unidos cada año, pero limita el número de hijos casados de ciudadanos estadounidenses (23,400 por año) y hermanos adultos de ciudadanos estadounidenses (67,500 por año). El número total de inmigrantes que provienen de un país en particular cada año también está limitado.

Eso lleva a largas listas de espera. A partir de noviembre de 2017, había 3,9 millones de familiares a la espera de ingresar, según el Departamento de Estado. Los 10 países con mayor número de personas esperando son México, Filipinas, India, Vietnam, China, República Dominicana, Bangladesh, Pakistán, Haití y El Salvador.



Unas dos terceras partes de los extranjeros que ingresan a Estados Unidos para convertirse en residentes permanentes cada año son aprobados debido a la reunificación familiar, según el Migration Policy Institute.

De un total de casi 33 millones de inmigrantes admitidos entre 1981 y 2016, más de 20 millones (61%) vinieron por miembros de la familia.

¿Cómo comenzó?

Hasta 1965, EEUU eligió a los inmigrantes principalmente en base a su origen nacional, dando preferencia a las personas del norte y oeste de Europa. Pero a principios de la década de 1960 eso fue visto en gran medida como una práctica discriminatoria. De modo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 eliminó los orígenes nacionales y en cambio estableció la preferencia por las personas con familiares que ya se encontraban en el país.

"La idea era que no recibirían a muchos asiáticos o africanos porque no tenían parientes aquí", dijo recientemente en una entrevista Tom Gjelten, corresponsal de National Public Radio (NPR) y autor de Nation of Nations: A Great American Immigration Story'. Obviamente, esa no es la forma en que sucedió, señala Gjelten. La tendencia migratoria hacia Estados Unidos cambió desde entonces hacia personas de Asia, África y Medio Oriente.

En la actualidad Estados Unidos emite más de un millón de tarjetas verdes para residentes cada año y solo alrededor del 8% se destina a ciudadanos europeos, según el diario The Washington Post.



¿Quién está en contra?

Una de las primeras voces en contra de este tipo de política de inmigración centrada en la familia fue John Tanton, quien también fundó las tres organizaciones más visibles contra la inmigración, el Center for Immigration Studies y los grupos de defensa NumbersUSA y FAIR, que comenzaron a operar en la década de 1970. El Southern Poverty Law Center considera que estas organizaciones son "grupos de odio". Con Trump en la Casa Blanca ahora disfrutan de un mayor acceso e influencia.

Trump ha respaldado un proyecto de ley patrocinado por los senadores republicanos David Perdue (R-Ga.) Y Tom Cotton (R-Ark.), llamado RAISE Act, que limitaría el patrocinio solo a los cónyuges e hijos menores de ciudadanos de EEUU.



La Casa Blanca lanzó una campaña el mes pasado titulada "Es hora de poner fin a la migración en cadena".

La ironía es que el mismo Donald Trump es un benefactor de la llamada 'migración en cadena', según recuerda un artículo de la revista Forbes .

"En 1885, Friedrich Trump, el abuelo de Donald Trump, inmigró de Alemania cuando tenía 16 años y hablaba poco inglés para unirse a su hermana mayor. Su hermana "había inmigrado a Nueva York un año antes", según Gwenda Blair, autora de 'The Trumps: Three Generations of Builders and a President' . Después de lograr éxito en Estados Unidos, Friedrich regresó a Alemania y encontró una novia, Elizabeth Christ, que emigró a EEUU con él y dio a luz a Fred Trump, el padre de Donald Trump.

En 1930, Mary Ann MacLeod emigró a Estados Unidos desde Escocia como trabajadora no cualificada de 18 años de edad para vivir con su hermana casada en Queens. Seis años después, conoció a Fred Trump en una fiesta, se casaron y tuvieron varios hijos, uno de los cuales es Donald Trump.