Panamá recibe primer vuelo con migrantes de otras nacionalidades deportados desde EEUU

El primer avión militar con 119 migrantes de varias nacionalidades enviados por Estados Unidos para ser repatriados llegó a Panamá, anunció este jueves el presidente José Raúl Mulino, quien había ofrecido a su país como "puente" en medio de la crisis con Washington por el canal.

“Ayer llegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo”, precisó el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal. Dijo que había inmigrantes de China, Uzbekistán, Pakistán y Afganistán a bordo.

Según Mulino, fue el primero de tres vuelos previstos que, se esperaba, llevaran a unas 360 personas en total. “No es algo masivo”, dijo. El segundo, que estaba programado para el mismo jueves en la noche, se aplazó al viernes por mal tiempo y el tercero aún no tiene fecha prevista.

Mulino explicó que los migrantes fueron llevados a hoteles para posteriormente ser enviados a un albergue en la provincia selvática del Darién, fronteriza con Colombia, donde hay una pista aérea que será usada en los vuelos de repatriación.

"Esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos, este es un aporte más que hace Panamá en el tema migratorio", agregó, sin precisar mayores detalles del proceso.

En el caso de los migrantes venezolanos el gobierno panameño está "ensayando posibilidades" para enviarlos a la localidad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, afirmó Mulino.

Caracas no permite vuelos desde Panamá después de que el gobierno de este país no reconociera la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro en las pasadas elecciones.

"El envío a Venezuela no es factible desde Panamá, nosotros no tenemos contacto alguno con el gobierno de Venezuela", declaró Mulino.

En la tarde, el gobierno confirmó que las otras nacionalidades eran de Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal y Sri Lanka. De ellos, 82 eran hombres y 37 hombres y que carecían de antecedentes penales.

Estaba previsto que los migrantes fueran trasladados a un refugio en el Darién antes de ser devueltos a sus países, añadió.

Panamá se ofreció a servir de "puente" para los migrantes deportados

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con Mulino en Panamá.

Si bien las amenazas de Trump de retomar el control del Canal de Panamá dominaron la visita, Mulino también discutió los esfuerzos de su país para frenar la migración a través del tapón del Darién y ofreció a su país como un puente para enviar a los deportados desde Estados Unidos de regreso a sus países, incluido el uso de un aeropuerto en el Darién.

La migración a través del tapón del Darién, que conecta Panamá y Colombia, disminuyó aproximadamente en un 90% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior.



En conferencia de prensa, en horas de la tarde, el vicecanciller de Panamá, Carlos Ruiz Hernández, acompañado del viceministro de Seguridad, Luis Felipe de Ycaza, explicó que los costos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos a terceros países, incluyendo los que se generan durante el tránsito en Panamá, serán cubiertos por Estados Unidos a través de la Organización Internacional de Migración (OIM) y de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Washington ya tenía un acuerdo anterior con Panamá para financiar los vuelos para deportar a los migrantes que llegan al país centroamericano tras cruzar la inhóspita selva del Darién.

En cuanto a la consulta de por qué Panamá estaría siendo un país puente para estos vuelos y no repatriar a estos migrantes directamente dijo que fue una solicitud de Estados Unidos. Pero Ruiz negó que fuese un tema acordado durante la visita de Rubio a Mulino.

El vicecanciller también afirmó que los migrantes retornados carecen de antecedentes penales. “Se nos ha manifestado de que no tienen ningún ningún reporte criminales; son familias, son migrantes ilegales que fueron capturados en las fronteras de Estados Unidos", señaló Ruiz.

Con información de AP y AFP.