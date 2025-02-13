2 historias de venezolanos acusados por EEUU de ser miembros del Tren de Aragua con "afirmaciones sin fundamento ni verificación"

Una planilla completada por un agente de la Patrulla Fronteriza tras una breve entrevista en inglés a un inmigrante que no habla el idioma. Un tatuaje cualquiera en el brazo, como una rosa o una corona. Con esas pruebas, dos venezolanos fueron señalados por el gobierno federal de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Eso los ha dejado en detención por más de un año. Dos abogadas que defienden a estos inmigrantes aseguran que fueron etiquetados "con afirmaciones sin evidencia ni verificación".

Una de ellas es Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo México. Condena que no exista un proceso establecido y neutral para que las autoridades de Estados Unidos determinen los nexos de una persona con una pandilla y además, se le permita al señalado defenderse. "Son decisiones administrativas sin que se le dé una verdadera oportunidad a la persona que está siendo identificada como miembro de una banda para enterarse del basamento de esa acusación, para que pueda tener la oportunidad de revisar si existe evidencia en su contra y si puede pelearla (...) Son decisiones tomadas a la ligera por ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) sin que exista un camino significativo para retarla", explica.

La abogada Jessica Vosburgh, del Centro por los Derechos Constitucionales, habla del "tormento psicológico" que sufren estos inmigrantes que, insiste, han sido catalogados como miembros del Tren de Aragua bajo "acusaciones falsas": "Es ese sentimiento de cuando alguien está contando mentiras sobre ti y las comparte con todo el mundo. Pero quien está contando mentiras es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno más poderoso del mundo".

Más allá del golpe psicológico, explica Vosburgh, está el riesgo no sólo de ser deportados a Venezuela o a un tercer país como "criminales", sino el de ser enviados a la base militar de Guantánamo, sin acceso a abogados e incomunicados incluso de sus familiares.

Univision Noticias pidió a ICE información sobre el proceso para determinar la afiliación de una persona a una pandilla y también específicamente sobre uno de los inmigrantes incluidos en esta historia. No obtuvimos respuesta.