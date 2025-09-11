¿Piensas viajar a EEUU con ESTA? Los precios para aplicar se duplicarán desde el 30 de septiembre

Video ¿Cómo cambia el papel de USCIS al recibir la facultad de arrestar inmigrantes? Te explicamos

Los ciudadanos de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) deberán pagar más para obtener su ESTA (Electronic System for Travel Authorization) tras un aumento en la tarifa a finales de septiembre.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elevó el precio de $21 a $40 para el permiso que autoriza a los ciudadanos de países designados a viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa.

La aplicación móvil para la solicitud del permiso ESTA ya alerta sobre este aumento, que entrará en vigor el 30 de septiembre de 2025.

“Todas las solicitudes que no hayan sido pagadas tras la actualización del sistema el 30 de septiembre estarán sujetas a la nueva tarifa de $40”, indica el mensaje en la aplicación.

¿A qué se debe el aumento de la tarifa del ESTA?

Según el DHS, la tarifa de la autorización ESTA ahora se compone de tres partes: una tarifa de promoción de viajes, una tarifa operativa que pasó de cuatro a 10 dólares y un nuevo cargo del Fondo General del Tesoro.

“El Congreso, a través de la ‘One Big Beautiful Bill Act’, añadió una tasa al Fondo General del Tesoro de $13 y aumentó la parte correspondiente a la tasa operativa de $4 a $10. La tarifa de promoción de viajes de $17 no ha cambiado”, explicó el DHS.

¿Quiénes necesitan solicitar la autorización ESTA?

Todos los nacionales o ciudadanos elegibles de los países del VWP que planeen viajar a Estados Unidos por negocios o placer de forma temporal deben obtener la autorización a través del ESTA antes de embarcar en un avión o buque con destino a Estados Unidos o de presentarse en un puerto de entrada terrestre.

El ESTA es un sistema automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes, pero no garantiza la admisión al país. La admisibilidad final es determinada por los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) a la llegada, explica el DHS.

Es importante destacar que la autorización ESTA no es una visa, ya que no cumple los requisitos legales o reglamentarios para sustituir a un visado estadounidense.

Se recomienda que los viajeros soliciten la autorización ESTA tan pronto como comiencen a planear su viaje o antes de comprar los boletos de avión.

