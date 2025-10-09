"No nos vamos a esconder ni 'autodeportar'": despliegue militar y de ICE ordenado por Trump en Chicago encuentra resistencia

Video ¿Qué implicaciones tiene declarar a Chicago como "zona de guerra" y desplegar la Guardia Nacional?

La llegada a Chicago de la Guardia Nacional y de agencias federales desplegadas por órdenes de Donald Trump para acabar con un supuesto caos, ha desatado una ola de protestas y acciones de resistencia por parte de grupos civiles y activistas.

Alrededor de 500 soldados de la Guardia Nacional comenzaron a recorrer las calles la noche del miércoles como parte de la ‘Operación Midway Blitz’ ordenada por Trump para supuestamente traer orden a la ciudad.

El despliegue ocurre pese a la oposición del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y del alcalde, Brandon Johnson, ambos demócratas, quienes han criticado duramente las acciones federales en la región.

Pritzker respondió el miércoles a las amenazas de encarcelamiento lanzadas por Trump y por el jefe de la Cámara Baja, Mike Johnson.

Además en un discurso reciente ante generales de las fuerzas armadas, el presidente llamó a utilizar las ciudades consideradas santuario para inmigrantes como “campos de entrenamiento” militar mientras, según él, se libra una “guerra desde el interior” del país.

“No cederé”, escribió Pritzker en X el miércoles. “Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que buscan ser contrapesos. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?”

Organismos civiles y de defensa de los derechos de los inmigrantes han alertado sobre los impactos negativos que el despliegue ya está teniendo en las comunidades.

Las críticas estallaron particularmente luego de la muerte a manos de un agente de ICE del inmigrante indocumentado Silverio Villegas González, originario de Michoacán, México, el 12 de septiembre en el suburbio de Franklin Park, a unas 18 millas de Chicago.

Despliegue es para protección… de ICE, dice Comando Norte

La organizaciónn civil Comando Norte de Estados Unidos dijo en X que el despliegue de soldados en Chicago ocurría bajo las autoridades del Título 10, que regula las acciones militares por órdenes presidenciales.

“Estos soldados están empleados para proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y a otro personal del gobierno de los Estados Unidos que desempeña funciones federales”, dijo en su cuenta de X.

De los 500 soldados desplegados, 200 provienen de Texas y 300 de la porción de la Guardia Nacional asignada a Illinois, pese a la resistencia del gobernador y del alcaldes.

Ambos presentaron una demanda el lunes en contra del despliegue de tropas en la ciudad. De hecho, la jueza federal de distrito April Perry escucha los argumentos de ambas autoridades en torno a su solicitud para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois.

Pritzker incluso ha criticado al gobernador de Texas, Greg Abbott, por autorizar el uso de los soldados asignados a Texas, llamando un “lacayo de Trump”, por ceder a las peticiones del presidente.

“No nos vamos a esconder ni autodeportar”

Mientras las autoridades estatales y federales se enfrentan, los organismos de derechos de los inmigrantes y activistas mantienen un esfuerzo conjunto para denunciar lo que consideran una persecución de ICE a las comunidades hispanas y de indocumentados.

Cristóbal Cavazos, activista fundador del organismo Immigrant Solidarity DuPage, dijo a Univision Noticias que los activistas continúan su trabajo para exigir respeto a los derechos de los latinos estadounidenses que han quedado atrapados en medio de las acciones de ICE.

También, dijo, los organismos buscan continuar acciones de “resistencia” en contra de las violentas redadas de ICE en contra de indocumentados que ya han resultado en derramamiento de sangre, como ocurrió en el caso de Villegas González.

En ese caso, por ejemplo, ICE ha sido blanco de críticas porque el gobierno inicialmente dijo que el oficial mató a tiros al inmigrante porque había temido por "su vida" luego de que Villegas lo arrastró con su vehículo cuando intentó escapar. Poco antes del incidente que acabó con su vida, Villegas había dejado a uno de sus dos hijos en una guardería en Franklin Park.

Pero videos difundidos por las autoridades locales a petición de medios como la agencia AP y Reuters evidenciaron que el mismo oficial dijo que sus lesiones eran "nada grave".

FRANKLIN PARK, ILLINOIS - 15 DE SEPTIEMBRE: Activistas, amigos y miembros de la comunidad se congregan para manifestarse y lamentar la muerte de Silverio Villegas González cerca del lugar donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó y lo mató el 15 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois. Villegas González, padre soltero de dos niños pequeños, fue asesinado a tiros por agentes del ICE tras intentar huir de una parada de tráfico el 12 de septiembre. (Foto de Scott Olson/Getty Images) Imagen Scott Olson/Getty Images

“Fue una gran tragedia que todavía siento en el pecho, yo creo que muchos aquí en Chicago”, dijo Cavazos. “Él era un caso representativo de la realidad de las cosas, era un cocinero, un papá de familia”.

Cavazos, cuya organización está enfocada en llamar a la comunidad a protestar contra las acciones de ICE, dijo que, pese a que Trump busca criminalizar a los indocumentados, muchos de quienes han sido detenidos no tienen antecedentes criminales.

“Silverio era un señor que la única cosa que había hecho era tener unos tickets de tránsito”.

Ahora, dijo Cavazos, los organismos civiles buscan llevar a cabo una marcha masiva similar a la manifestación ‘No Kings’ de junio pasado. La convocatoria en Chicago es para el 18 de octubre, dijo.

Operation Midway Blitz, “totalmente fuera de control”, denuncia organismo

Tras la muerte de Villegas González a manos de ICE, la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, calificó los operativos antiinmigrantes en el estado como “totalmente fuera de control”.

FRANKLIN PARK, ILLINOIS - 15 DE SEPTIEMBRE: Activistas, amigos y miembros de la comunidad se congregan para manifestarse y lamentar la muerte de Silverio Villegas González cerca del lugar donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó y lo mató el 15 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois. Villegas González, padre soltero de dos niños pequeños, fue asesinado a tiros por agentes del ICE tras intentar huir de una parada de tráfico el 12 de septiembre. (Foto de Scott Olson/Getty Images) Imagen Scott Olson/Getty Images

“Su muerte a manos de ICE es una muestra de las tácticas extremas y agresivas que ICE ha estado llevando a cabo en sus operativos en el área metropolitana de Chicago”, dijo el organismo sobre el fallecimiento del inmigrante.

La organización agregó que el caso de Villegas fue “la última de una creciente cantidad de evidencia de que la maquinaria de deportación masiva de Trump está totalmente fuera de control”.

Las operaciones de ICE, dijo el organismo, ponen en peligro la seguridad de ciudadanos y no ciudadanos por igual.

“Y perturban la esencia misma de nuestras comunidades”, dijo.

Exigen una investigación independiente sobre muerte de Villegas

La organización además exigió una investigación “independiente” sobre la muerte de Villegas, cuyos restos fueron repatriados a Michoacán en medio de llamados del gobierno mexicano para aclarar lo ocurrido.

“También nos unimos a los miembros de la delegación del Congreso de Illinois para exigir la rendición de cuentas de ICE e instamos a todos los miembros del Congreso a ejercer su autoridad de supervisión sobre esta agencia corrupta”, dijo el organismo.

FRANKLIN PARK, ILLINOIS - 13 DE SEPTIEMBRE: Personas rinden homenaje durante una manifestación cerca de un pequeño monumento en memoria de Silverio Villegas-González el 13 de septiembre de 2025 en Franklin Park, Illinois. Según el ICE, Villegas-González recibió un disparo tras arrastrar a un agente del ICE con su coche mientras huía. El área de Chicago ha experimentado un aumento reciente de la actividad del ICE, como parte de la ofensiva de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, conocida como Operación Midway Blitz. (Foto de Brandon Bell/Getty Images) Imagen Brandon Bell/Getty Images

Agregó que es crucial que la ciudadanía colabore para documentar los actos de violencia de ICE en contra de las comunidades, pese a los intentos de la agencia por “demonizar” las críticas en torno a la forma en la que está operando en varias ciudades.

“Dado que ICE prefiere operar en secreto mientras hace desaparecer a nuestros vecinos, nosotros, como miembros de la comunidad, debemos ser testigos del terror que ICE inflige en nuestras comunidades a diario”, agregó.

Por separado, un grupo de congresistas demócratas como el representante Jesús “Chuy” García, el senador Dick Durbin y el senador Richard Blumenthal también exigieron que ICE investigue los hechos que derivaron en la muerte de Villegas.

“Cualquier lesión o pérdida de vida es trágica. La muerte del señor Villegas González, las lesiones del agente y el peligro que el incidente representó para la comunidad exigen transparencia, supervisión y rendición de cuentas”, escribieron los legisladores en su carta.

