El tío del niño hallado en la frontera asegura que había sido secuestrado junto a su madre

"Migración de Estados Unidos está deportando a todas las mujeres con niños. No las dejan entrar aquí. Entonces, ellos los tiran a su suerte, abandonados completamente. que si los matan, pase lo que pase a ellos no les importa", dijo Obregón.

En el video, Wilton Gutiérrez le suplica llorando a un agente de la Patrulla Fronteriza: "¿Me puede ayudar? Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están. Vine aquí a pedir auxilio. Yo vengo porque si no por dónde me voy a ir, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo".