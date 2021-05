La travesía de Marely, una niña salvadoreña de 12 años, que cruzó la frontera y llegó sola a EEUU

Los datos de su abuela, de memoria

Las separaciones familiares por decisión propia significan que los niños llegan a Estados Unidos confusos y angustiados. Muchos han viajado centenares de kilómetros con sus padres y no entienden por qué no pueden cruzar juntos el último tramo.

"No sé cómo llegó y no puedo decir que él (el padre) la trajo porque no estoy segura", precisó Valdez, quien ya inició el trámite para la reunificación y recibió la noticia de que no serán deportadas.