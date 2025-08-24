Las claves que da el propio ICE sobre cómo intensificará los arrestos y deportaciones de inmigrantes

Video El arresto erróneo de un estadounidense que expuso los bonos para agentes de ICE

Con un presupuesto casi 10 veces mayor al que tenía antes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) busca aumentar agresivamente la contratación de agentes y los prepara para lo que llama situaciones de alto riesgo en medio de la cruzada del presidente Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes, en ocasiones con tácticas agresivas en las que los agentes se saltan las normas y detienen a personas sin antecedentes penales.

Los agentes de deportación dentro de una unidad llamada Enforcement and Removal Operations son los responsables de la aplicación de las leyes migratorias. Ellos localizan y expulsan de Estados Unidos a las personas que no son ciudadanos estadounidenses y que, por diversas razones, ya no pueden permanecer en el país. Algunos pueden haber pasado por un tribunal de inmigración y un juez ordenó su deportación; fueron arrestados o condenados por ciertos delitos o han ingresado reiteradamente de manera ilegal al país o han sobrepasado el tiempo de una visa.

ICE también administra una creciente red de centros de detención migratoria en todo el país donde retiene a personas sospechosas de violaciones a las leyes de inmigración.

En general, sus actividades y la manera en que las lleva a cabo han polarizado a muchos estadounidenses en los últimos meses.

Después de años en que el número de agentes de deportación se mantuvo relativamente estable, la agencia ahora está contratando rápidamente. Este verano, el Congreso aprobó una legislación que otorga a ICE 76,500 millones de dólares en nuevos fondos para acelerar el ritmo de las deportaciones. Eso es casi 10 veces el presupuesto anual actual de la agencia. Casi 30,000 millones son para nuevo personal.

La semana pasada, la agencia AP visitó la base en el sur de Georgia donde se entrenan a nuevos agentes de ICE y habló con encargados. Estas son cuatro claves surgidas de esas conversaciones:

ICE está aumentando rápidamente las contrataciones

Actualmente ICE cuenta con unos 6,500 agentes y está buscando agresivamente aumentar esa cifra. El director interino, Todd Lyons, dijo que quiere contratar 10,000 adicionales para finales de año.

La agencia ha lanzado un nuevo portal de reclutamiento en el que ofrece supuestos bonos de contratación de hasta 50,000 dólares. También se promociona en ferias de empleo. Lyons dijo que la agencia ya ha recibido 121,000 solicitudes, muchas de exagentes.

Los nuevos reclutas son entrenados en el Centro Federal de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley en Brunswick, Georgia. Es una amplia instalación cerca de la costa donde agentes federales de distintas agencias, no solo de ICE, de todo el país viven y entrenan. ICE busca más que duplicar el número de instructores que capacitan a agentes para labores de detención y deportación de inmigrantes.

Caleb Vitello, quien dirige el entrenamiento de ICE, afirmó que han reducido los requisitos de idioma español para recortar la capacitación en cinco semanas, y que ha estado buscando maneras de agilizar el proceso y permitir que los novatos hagan más tareas en las oficinas de campo donde son asignados.

ICE se prepara para conflictos

A medida que el esfuerzo de Trump por deportar a millones de personas se ha intensificado, han ocurrido episodios violentos cuando ICE busca arrestar a personas. Los críticos han dicho que ICE está siendo demasiado agresivo al realizar arrestos, mientras que ICE afirma que sus agentes son los que están siendo atacados.

Vitello dijo que la agencia lleva un registro cada vez que los oficiales usan la fuerza, así como cada vez que alguien "ataca" a sus agentes. Según los datos de la agencia, entre el 21 de enero y el 5 de agosto hubo 121 agresiones reportadas contra agentes de ICE, en comparación con 11 en el mismo periodo del año anterior. Hay que recordar aquí que las actividades de ICE han aumentado y se han vuelto más agresivas desde que Trump regresó al poder en enero. Algunas de sus tácticas más agresivas fueron documentadas en este video:

Video Más violencia, nuevos perfiles, con agentes y autos camuflados: las nuevas detenciones de ICE

Lyons dijo que después de que recientes operativos en Los Ángeles se tornaron violentos, las máscaras de gas y los cascos son ahora parte del equipo estándar para los nuevos agentes de ICE. “En este momento estamos viendo y teniendo que adaptarnos a todo tipo de escenarios para los que nunca habíamos recibido entrenamiento en el pasado”, dijo. El funcionario gregó que la agencia también está empezando a desplegar equipos de seguridad que acompañen a los agentes que hacen arrestos.

ICE fuerza unidades especializadas para lo que para ellos serán situaciones de alto riesgo

Unos ocho agentes de deportación vestidos con uniformes de camuflaje de estilo militar, cascos y portando un conjunto de armas se paran frente a una casa gritando: “¡Policía! ¡Tenemos una orden judicial!”, antes de entrar y registrar la vivienda.

Son miembros de un Special Response Team que participa en una demostración en el Centro Federal de Entrenamiento para el Cumplimiento de la Ley. Estos agentes son como un equipo SWAT —agentes de deportación con entrenamiento especial para asistir en situaciones difíciles. También acompañan a los detenidos que la agencia considera peligrosos cuando son deportados.

“Todos reciben entrenamiento para ejecutar una orden judicial”, dijo Vitello. “Esta gente está entrenada para ejecutar órdenes judiciales de alto riesgo”.

Hay aproximadamente 450 agentes de deportación con el entrenamiento especial para servir en estos equipos, y Lyons dice que han sido desplegados para ayudar con la aplicación de leyes migratorias en Los Ángeles, Portland (Oregon) y Washington.

Lyons dijo que le gustaría tener más de estas unidades pero no dio un número exacto de cuántas. Vitello agregó que también están en proceso de obtener más vehículos blindados especiales.

ICE asegura que está enseñando a quién pueden arrestar los agentes, pese a denuncias por haber detenido a inmigrantes sin órdenes judiciales

En situaciones limitadas, los agentes de ICE pueden ingresar a la casa de alguien. Se supone que cuando buscan a alguien que intentan deportar tienen que contar con una orden judicial, no una orden administrativa como la que han usado en ocasiones al ingresar a casas y lugares de trabajo.

Pese a que ICE parece incumplir con esos requisitos en ciertas ocasiones, Vitello dijo que a los nuevos reclutas se les enseña sobre los diferentes tipos de órdenes y cómo difieren las reglas, y que se les enseña que quienes permitieron que ICE entrara a su casa pueden cambiar de opinión.

“Si alguien dice ‘salgan’, y ustedes no han encontrado a su objetivo, tienen que irse”, dijo.

Múltiples videos en redes sociales han mostrado a oficiales de ICE rompiendo ventanas de autos para sacar a alguien de un vehículo y arrestarlo. La Cuarta Enmienda no se extiende a un vehículo, por lo que Vitello dijo que los oficiales de deportación sí tienen autoridad para arrestar a alguien en un coche o camión. Vitello agregó que en el raro caso en que un objetivo se encontrara en una casa rodante, los oficiales supuestamente consultarían primero con los abogados de la agencia para determinar qué protecciones aplican.

