Juez de Texas mantiene el programa de parole humanitario de Biden para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití

Un juez federal de Texas decidió mantener este viernes el programa de parole humanitario que creó el gobierno de Biden para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

El juez de distrito estadounidense Drew B. Tipton en Victoria, Texas, falló a favor del programa de libertad condicional humanitaria que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30,000 solicitantes de asilo cada mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela combinados.

Eliminar el programa socavaría una política más amplia que busca alentar a los migrantes a utilizar las vías preferidas de la administración Biden para ingresar a Estados Unidos o enfrentar duras consecuencias.

El programa, que se ha convertido en una pieza clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden, fue impugnado por los estados liderados por los republicanos, que alegaron que el programa creaba un impacto económico sobre ellos.

Texas y otros 20 estados que demandaron argumentaron que el programa los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes. Un abogado que trabaja con la oficina del fiscal general de Texas en el desafío legal dijo que el programa “creó un sistema de inmigración en la sombra”.

Los defensores del gobierno federal respondieron que los inmigrantes admitidos a través de esta política ayudaron a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.

Miles de migrantes admitidos

Desde que se lanzó el programa en el otoño de 2022, más de 357,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela obtuvieron libertad condicional y se les permitió ingresar al país hasta enero. Los haitianos han sido, con diferencia, el grupo más numeroso en utilizar el programa, con 138,000 personas llegadas de ese país, seguidos por 86,000 venezolanos, 74,000 cubanos y 58,000 nicaragüenses.

Los inmigrantes deben presentar su solicitud en línea, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador financiero en EEUU. Si se aprueba, pueden permanecer dos años y obtener un permiso de trabajo.

Esther Sung, abogada del Justice Action Center, que representaba a siete personas que patrocinaban a inmigrantes como parte del programa, dijo que estaba deseando llamar a sus clientes para informarles de la decisión del tribunal.

"Es un programa popular. La gente quiere dar la bienvenida a otras personas a este país", dijo.

