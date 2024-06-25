Informe revela "peligro sistemático" por muertes de inmigrantes en cárceles de ICE

El 95% de las 52 muertes de inmigrantes registradas entre 2017 y 2021 en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pudieron prevenirse, revela un informe elaborado por tres organizaciones defensoras de los derechos civiles.

El reporte dice que un contexto de “peligro sistemático” y “fallas indignantes” en el tratamiento médico proporcionado a los detenidos directamente contribuyó a sus muertes.

Los casos de 52 muertes de inmigrantes en custodia de ICE durante ese periodo pudieron prevenirse de haber recibido una atención médica adecuada, indica el informe.

El reporte fue elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), American Oversight y Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés).

“ Cada una de estas muertes representa una tragedia prevenible y subraya el peligro sistemático que implica poner a personas en detención migratoria. ICE ha fallado en proveer cuidados médicos y mentales adecuados -y hasta básicos- para garantizar que las personas en detención sean tratados con dignidad”, dijo Eunice Cho, abogada senior del National Prison Project de ACLU y co-autora del informe.

De acuerdo con el informe, el año más letal para inmigrantes en centros de detención fue 2020, durante la pandemia de covid-19, con 18 decesos registrados.

Aunque el reporte también revela que un total de 70 inmigrantes murieron en detención entre el 2017 y el 20 de junio de 2024, sólo analiza a detalle los casos ocurridos entre el 2017 y 2021 porque ICE no entregó informes detallados sobre los decesos del 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con las organizaciones.

Sin embargo, el informe establece que entre el 2017 y junio de este año, el Centro de Detención Stewart, en Georgia, fue el que mayor número de muertes registró, con 10 casos. El centro es administrado por la empresa CoreCivic, Inc.

Le sigue el Centro de Servicios de Procesamiento Krome North, en Florida, operado por la empresa Akima Global Services, con cinco muertes en ese mismo periodo.

“Fallas persistentes e indignantes” derivaron en muertes prevenibles

El informe, elaborado tras el análisis de más de 14,500 registros públicos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia a instancias federales y estatales, revela “fallas persistentes” en la atención médica de los inmigrantes, entre otros errores.

“El personal médico hizo diagnósticos incorrectos o incompletos en 88% de las muertes y también dio tratamiento y medicamento incompleto, inapropiado y con demoras que en algunos casos directamente contribuyeron a la muerte de los inmigrantes detenidos”, dice el reporte.

Los centros de detención de ICE también “fallaron” en proveer cuidados de emergencia a tiempo y de forma apropiada y en implementar medidas de prevención básicas durante la pandemia de covid-19.

“Las investigaciones de ICE por muertes de detenidos han permitido la destrucción de evidencia, han fallado en entrevistar a testigos clave y han omitido hechos inculpatorios clave. También se piensa que el personal médico pudo haber falsificado o elaborado documentación insuficiente en 61% de los casos de muertes de detenidos”, agrega el informe.

Los procesos de vigilancia tampoco han resultado en consecuencias considerables para los centros de detención, incluidas aquellas que han ocasionado un gran número de muertes, agrega el documento.

Reporte revela una “sombría realidad”

Michele Heisler, directora médica de PHR y profesora de medicina interna y salud pública de la Universidad de Michigan, condenó los hallazgos del informe.

“Las revisiones médicas independientes del reporte revelan fallas indignantes en los cuidados médicos. En la mayoría de los casos revisados, la ausencia de o tratamiento inadecuado directamente contribuyó o posiblemente contribuyó a los decesos”, dijo.

Este informe refuerza una “sombría realidad” que ha sido bien documentada durante más de 20 años: los cuidados médicos de ICE son “profundamente fallidos”.

“Alternativas más efectivas y humanas a la detención permiten a las personas que buscan asilo y a otros inmigrantes en los Estados Unidos a recibir cuidados médicos en sus comunidades locales”, dijo la experta, citada en el comunicado emitido con el informe.

“Nada en el mundo puede traer de vuelta a mi padre”

Neda Samimi, hija de Kamya Samimi, un inmigrante de Irán que murió durante su detención en el 2017, dijo que la muerte de su padre pudo prevenirse de haber recibido un tratamiento médico adecuado.

“Fue injustamente detenido. Dos semanas después (de su arresto), después de que ninguna de sus preocupaciones médicas fueran atendidas, murió. No hay nada en el mundo que pueda traer de vuelta a mi padre”, dijo a investigadores del informe.

Samimi había llegado a los Estados Unidos en la década de 1970 para estudiar ciencias computacionales y había recibido la residencia legal permanente, dice el reporte.

Informe contribuye a que ICE rinda cuentas

Chioma Chukwu, director ejecutivo interino de American Oversight, dijo que el documento subraya la importancia de la “transparencia” en las acciones de ICE en sus centros de detención.

“Hasta ahora, las fallas sistemáticas de ICE en toda su extensión han permanecido en secreto”, dijo. “Los documentos que fundamentan este reporte no pueden revertir el daño causado por las fallas de ICE, pero pueden proveer algo invaluable: rendición de cuentas”.

El reporte también incluye recomendaciones para proteger la salud, derechos y dignidad de las personas detenidas por ICE, como que el gobierno estadounidense termine con su “dependencia” en el sistema de detención migratoria que opera actualmente.

