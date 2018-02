ICE utiliza la Super Bowl para limpiar su imagen

Los agentes de ICE estarán en la Super Bowl. Su objetivo, según lo que dijo la agencia esta semana, será proteger de posibles ataques, así como dedicar agentes a detectar copias del merchandising oficial de los equipos en los alrededores del estadio. Para contar los progresos de sus operativos la agencia de inmigración está utilizando las redes sociales para distribuir fotos y videos de los agentes en acción. Hasta han creado el hashtag #ICEatSB52 para etiquetar sus imágenes.

La estrategia de promoción, organizada por su equipo de comunicación estratégica, según reporta Splinter, tiene como objetivo suavizar la imagen de ICE y poner el foco en otras labores de la agencia que no tienen que ver con las deportaciones. Para ello animan a medios y periodistas y a ciudadanos de a pie a seguir sus avances a través de numerosas plataformas: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y Flickr. En estas redes, y siempre acompañadas del hashtag, ICE cuelga imágenes de sus agentes confiscando copias ilegales de merchandising o recorriendo el estadio para garantizar la seguridad del público. Esta estrategia no es nueva. El año pasado el equipo de comunicación que ha orquestado esta campaña también ofreció a los periodistas la oportunidad de acompañarles a desmantelar puestos de venta de mercancía ilegal.



La presencia de ICE en el Bank Stadium de Minneapolis donde este domingo se enfrentarán los Philadelphia Eagles con los New England Patriots se enmarca dentro de la operación 'Team Player' en colaboración con la policía y fuerzas de seguridad locales. Según los posts en redes sociales, los memos y el propio anuncio de ICE el único objetivo de esta operación es proteger la propiedad intelectual, detectar copias de merchandising y colaborar en la seguridad por lo que la agencia ha declarado que no detendrá inmigrantes indocumentados.

Según comunicó la agencia, la operación 'Team Player' no está relacionada con la inmigración y los agentes no pedirán identificación a nadie que "no esté vendiendo productos falsos o sea sospechoso de vender productos falsos".

"El grupo HSI de ICE trabajará de cerca con la NFL y oficiales locales y estatales para vigilar tiendas del área, mercadillos y vendedores callejoeros para detectar merchandising falso".

En un momento en el que ICE aparece en los medios día tras día por arrestar a inmigrantes en su cita para obtener la greencard, por deportar a madres y padres de familia que tienen décadas viviendo en Estados Unidos o por inspeccionar negocios para encontrar indocumentados, la agencia de inmigración pretende con esta estrategia cambiar la narrativa y mostrar otra parte de su trabajo: los operativos de seguridad y contra el tráfico de mercadería ilegal, que es también parte del trabajo de la oficina de inmigración.



El memo del año pasado de ICE. Splinter



HSI es el grupo dentro de ICE que se encarga de operativos contra organizaciones que explotan ilegalmente los sistemas de viajes, comercio, finanzas e inmigración estadounidenses. Entre otras cosas son ellos quienes se encargan de proteger la propiedad intelectual y detectar copias de productos y son ellos quienes estarán presentes en este operativo de la Super Bowl. Enfocar la promoción de las labores de ICE en este grupo distrae de la labor por la que ICE es realmente famosa y que las organizaciones de derechos humanos denuncian una y otra vez. Esta labor la realiza el grupo ERO (Enforcement and Removal Operation), que se encarga de las detenciones de indocumentados y las deportaciones y sobre el que ICE no ha creado ningún hashtag.

Según reporta Rewire la operación 'Team Player' ha levantado suspicacias en organizaciones activistas en favor de los inmigrantes. A pesar de la campaña de lavado de imagen de ICE y de que han asegurado que nada tiene que ver con la inmigración, las asociaciones se muestran preocupadas porque los inmigrantes ilegales que se encuentren en la zona puedan ser detenidos: "no se ha pensado en cómo esto impacta a nuestra comunidad quienes ya sufren la criminalización, gente que no va al partido y que lo único que quiere hacer es llegar a su trabajo".



