Por qué este hotel para migrantes en Mexicali es distinto a otros refugios en la frontera

Josué, un hondureño de 22 años, lleva cuatro días en este centro y ya no tiene dinero para comprar ni siquiera el desayuno. Si estuviera en un refugio de Tijuana ya le habrían dado de comer sin pagar, si fuera mexicano podría trabajar legalmente para ganarse unos pesos y si fuera deportado quizás recibiría el apoyo económico de su esposa, hijos o de los amigos que se quedaron en Estados Unidos.

Pero Josué no viene de EEUU sino de Honduras, está en una ciudad que ofrece poca asistencia a los migrantes y es un blanco fácil de los policías corruptos porque es indocumentado en México. Según él, solo le quedan dos opciones: brincar la barda fronteriza a tres cuadras del centro o volverse a montar al tren de carga apodado 'El Diablo', esta vez para regresar a su país.

De Capone a los refugiados

La tristeza no siempre invadió este hotel, ni era vecino de cantinas y prostíbulos de mala muerte. Abrió en los años 30 y entonces sus habitaciones eran alquiladas por millonarios y hombres de negocios estadounidenses que disfrutaban de las casas de apuestas, bares de lujo y shows de bailarinas exóticas que se ofrecían en el centro histórico. En esa época de bonanza se llamaba Hotel Centenario.

También llegan familias

Los primeros seis días el hotel Ángeles sin Fronteras no cobra el hospedaje, pero después pide una cuota diaria de 30 pesos (1.5 dólares) y venden comida a bajo costo en una fonda que se encuentra en la planta baja. De esta manera intentan reunir el alquiler del edificio, que son 32,000 pesos o 1,600 dólares al mes. El suministro de agua se los otorga el gobierno local, pero no les condonan el consumo de electricidad: tienen una deuda de 200,000 pesos (10,000 dólares).

Romero cuenta que han expulsado a pandilleros, porque se enfrascan en pleitos con facilidad. Las reglas del albergue son respetar a los demás, no drogarse y no robar.

"El sueño americano se acabó para mí"

A diferencia de los albergues de Tijuana, en el Hotel del Migrante no hay límite de estancia.

El acapulqueño Gabriel Juárez, a quien apodan 'El Negro', vive ahí desde hace ocho años, ayudando en los quehaceres del refugio. Relata que fue indigente durante tres años y se perdió bebiendo un potente mezcal llamado 'Tonayán'. Volvió cuando lo rescataron sus amigos. "Llevo limpio (sobrio) ocho meses. No he tomado ni una gota de alcohol, me siento mucho mejor", señala.