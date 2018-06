Al llegar a Estados Unidos en la primavera de 2016 se entregó a las autoridades. Fue cuando comenzó otra historia de penurias y maltratos en el centro de detención de menores Shenandoah Valley en Staunton, Virginia, adonde fue trasladado, un drama que relata a la agencia AP con la condición de no ser identificado por temor a que las autoridades tomen represalias en su contra.

Era verano de 2016 y ya había cumplido los 16 años. "Llegué al aeropuerto y vinieron dos hombres que me ataron de pies y manos", dijo el joven. "Cuando llegué al centro (de detención), me llevaron al baño y me quitaron toda la ropa y yo estaba desnudo", cuenta a la agencia de noticias que asegura haber confirmado por su cuenta la acusación del joven con documentos y un informe de alguien familiarizado con el caso.