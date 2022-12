Gobierno confirma fin del Título 42 en la frontera sur, pero advierte que seguirá deportando después del 21 de diciembre

El gobierno también advirtió que no dará tregua a los coyotes (traficantes de personas) tras el retiro del Título 42. “Sabemos que los traficantes difundirán información errónea para aprovecharse de los migrantes vulnerables”, indicó. “Permítanme ser claro: Título 42 o no, aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados”, insistió.