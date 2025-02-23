El gobierno de Trump planea revivir el Título 42, la política que permitió la expulsión acelerada de migrantes en la frontera: CBS

El gobierno de Donald Trump planea revivir el Título 42, una vieja política de seguridad sanitaria que hace unos años permitió durante la pandemia del coronavirus la expulsión acelerada de migrantes en la frontera. Ahora, de acuerdo con un reporte de CBS News, la administración de Trump prepara un plan para ponerlo otra vez en vigor bajo el argumento de que los migrantes pueden propagar enfermedades como la tuberculosis.

El Título 42 fue puesto en pie en 2020 durante el primer gobierno de Trump. Posteriormente, la administración de Joe Biden lo mantuvo vigente hasta 2023. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dijeron en ese entonces que unos 2.2 millones de extranjeros se vieron afectados por la medida durante esos años y que, en muchos casos, la expulsión expedita los condujo a situaciones de mayor peligro cuando tenían una razón válida para pedir asilo.

Revivir el Título 42 como según el reporte de CBS News está planificando hacer el gobierno se sumaría a las duras medidas que ya han sido adoptadas en medio de los esfuerzos de Trump por detener y deportar a inmigrantes indocumentados a gran escala. Una medida como esta, sobre todo, limitaría más el derecho que tienen los migrantes a pedir asilo en la frontera.

De acuerdo con el reporte de CBS News, documentos internos a los que tuvo acceso mostraron que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) tienen previsto emitir una orden que catalogaría a los migrantes que intenten ingresar al país como un riesgo para la salud pública, porque supuestamente podrían propagar enfermedades como la tuberculosis.

Como sucedió hace unos años, los agentes de la Patrulla Fronteriza estarían entonces a cargo de cumplir con esa orden de los CDC y tendrían poder discrecional para expulsar rápidamente a migrantes a México u otros países dispuestos a recibirlos, de acuerdo con el documento citado por CBS News.

CBS News agregó que no queda claro por ahora en qué momento el gobierno invocaría el Título 42 nuevamente. Ni un portavoz de los CDC ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), a cargo de la Patrulla Fronteriza, estuvieron disponibles para responder las consultas hechas por CBS News.

