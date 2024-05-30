Cambiar Ciudad
El arresto de dos mujeres en Arizona revela un chat usado por 1,000 'coyotes'

Un arresto de rutina a dos mujeres que llevaban indocumentados en su auto en las cercanías de la frontera de Arizona con México llevó a los agentes a encontrar un chat con hasta 1,000 coyotes compartiendo información sobre cómo 'cargar' migrantes.

Un arresto rutinario cerca de la frontera llevó a agentes a descubrir un presunto chat en el que unos 1,000 traficantes de migrantes o 'coyotes' intercambiaban información sobre entrega y recogida de personas a través de la frontera.

El reporte, dado por el medio Border Report, indica que dos mujeres -identificadas como Desiree Aguirre y Verónica Aguirre- transportaban tres migrantes indocumentados en un automóvil Dodge Challenge, cerca de la frontera en Naco, Arizona. Ambas enfrentan dos cargos cada una de conspiración y complicidad para transportar indocumentados.

Los oficiales siguieron el auto mediante cámaras y notificaron a autoridades de inmigración. Luego, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a las mujeres, según registros judiciales mencionados por el medio.

Tras la inspección del vehículo, los agentes encontraron a los tres ciudadanos mexicanos indocumentados en el asiento trasero. Los interrogatorios a los tres hombres revelaron que las mujeres los recogieron en el auto ese mismo día, el 25 de mayo.

En el momento de la detención, según la denuncia penal presentada el 28 de mayo que se radicó en la corte de distrito en Arizona, los agentes hicieron una requisa consensuada del teléfono de las mujeres en donde presuntamente encontraron coordenadas de GPS sobre el sitio en donde debían recoger a los migrantes.

Además, alega el reporte, citando documentos judiciales, el celular de las mujeres contenía un chat grupal privado de Telegram con más de 1,000 miembros en el que se compartía información para "recoger a extranjeros ilegales en el área de Arizona".

En el chat hallaron videos en los que se ven momentos en los que se cargan migrantes en sus vehículos y mostrando el dinero que recibieron por esa tarea. La investigación sigue en curso, indicó el medio.

