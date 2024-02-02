Fiscales generales de 23 estados piden anular fallo que declaró ilegal programa DACA

Fiscales generales de 23 estados gobernados por demócratas se unieron para pedirle a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito que anule un fallo emitido el año pasado que declaró ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

En el escrito amicus curiae presentado ante el tribunal de apelaciones basado en Nueva Orleans, la coalición instó al tribunal a “revocar” la decisión de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas que en septiembre del 2023 dictaminó que DACA “no está autorizado por ley”.

En un principio DACA protegió de la deportación a unos 800,000 jóvenes que entraron indocumentados a Estados Unidos antes de los 16 años y se les conoce como dreamers (soñadores). En la actualidad el beneficio ampara a unos 600,000.

Otros 86,000 que presentaron sus solicitudes al servicio de inmigración para incorporarse permanecen en espera que la agencia federal sea autorizada para procesar las peticiones.

Además de protegerlos de la deportación, DACA ha permitido a más de 800,000 beneficiarios vivir, estudiar y trabajar en todo Estados Unidos sin temor a ser separados por la fuerza de sus familias y comunidades.

Qué dice la coalición

“Los soñadores han considerado a Estados Unidos su hogar durante la mayor parte de sus vidas. Son parte del tejido de nuestra nación y nuestro estado”, dijo Kris Mayes, fiscal general de Arizona. “Los dreamers han contribuido a nuestra economía, pagado impuestos, servido en nuestro ejército y trabajado en sectores críticos de nuestra economía gracias a las protecciones que les brinda DACA”.

Mayes dijo además que “los intentos de despojarlos de estas protecciones son profundamente equivocados y devastarían a familias en todo el país y aquí en Arizona. El 5to Circuito de Apelaciones debería revocar la decisión del tribunal de distrito y defender el programa DACA”, precisó.

Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, dijo que “ningún estadounidense debería temer ser obligado a abandonar su hogar y sus seres queridos debido a su estatus migratorio. Somos una nación construida por inmigrantes y todos deberían tener acceso al sueño americano".

James dijo además que "poner fin a este programa separará a las familias y sacará a los estadounidenses trabajadores de sus hogares".

La solicitud de revocatoria se registra una semana después de abogados del Fondo Educativo y de Defensa Legal México Estadounidense (MALDEF) demandó ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito el dictamen emitido en septiembre por el juez Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas.

Hanen declaró por segunda vez ilegal el programa DACA, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria que legalice a la mayoría de los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

En la apelación los demandantes citan precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia donde se señala que los tribunales inferiores carecen de competencia para prohibir o restringir en asuntos relacionados con la ley federal de inmigración.

Los argumentos de la coalición

En el documento amicus curiae la coalición argumenta que, desde junio de 2012, cuando DACA entró en vigor, a más de 825,000 soñadores “se les ha otorgado protección DACA después de completar solicitudes y pasar una verificación de antecedentes”.

Los titulares de DACA provienen de casi todos los países del mundo, pero muchos nunca han conocido otro hogar que no sea Estados Unidos. El programa, a su vez, ha permitido que cientos de miles de beneficiarios se inscriban en colegios y universidades; iniciar negocios que ayuden a mejorar la economía de Estados Unidos; servir en el ejército; y retribuir a las comunidades como maestros, profesionales médicos, ingenieros y empresarios.

“Estas contribuciones se hicieron aún más evidentes durante la pandemia de COVID-19 cuando decenas de miles de beneficiarios de DACA continuaron sirviendo a sus comunidades como trabajadores esenciales y profesionales de la salud de primera línea”, dijo Mayes.

Rob Bonta, fiscal general de California, dijo que los dreamers, "los beneficiarios de DACA y los inmigrantes, son bienvenidos en nuestro estado" y que los "vecindarios, las empresas, las economías y las escuelas de California y del país dependen de DACA y estoy comprometido a luchar por ellos. Cualquier intento de poner fin a este programa crucial es negligente e irresponsable”.

Además de Arizona, la coalición de apoyo a DACA la integran los fiscales generales de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.