Corte Suprema mantiene la suspensión de la dura ley de inmigración SB4 de Texas

Un juez de la Corte Suprema de Justicia extendió este martes la suspensión la orden que impide a los policías de Texas arrestar y encarcelar a inmigrantes sospechosos de cruzar la frontera sur de Estados Unidos sin autorización bajo la estricta ley estatal, conocida como la Ley SB4.

Samuel Alito decidió mantener la suspensión administrativa de una orden de una corte inferior que había allanado el camino para que los funcionarios de Texas hicieran cumplir la SB4.

La pausa expiraría mañana miércoles en la noche. Ahora la nueva orden de Alito significa que se extiende hasta el lunes 18 de marzo.

El Departamento de Justicia dijo al máximo tribunal de justicia que la ley alteraría profundamente "el statu quo que ha existido entre EEUU y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años".

En junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 8-1, permitió que el gobierno mantenga vigente las prioridades de deportación y reiteró que las autoridades federales tienen la competencia exclusiva sobre la política de inmigración.



La Ley SB4 de Texas generó preocupación desde que fue debatida el año pasado en la Asamblea Estatal hasta que finalmente fue aprobada y promulgada.

Un juez federal ya había expresado su preocupación por la controvertida Ley SB4 aprobada en Texas para dar a las agencias de policía estatales amplios poderes para arrestar a inmigrantes acusados de entrada ilegal diciendo que sería una “pesadilla” si Estados Unidos se convirtiera en un mosaico de estados que aplicaran diferentes leyes de inmigración.

“Eso nos hace pasar de los Estados Unidos de América a una confederación de estados”, dijo el juez federal de distrito David Ezra, quien no emitió un fallo de inmediato sobre la norma que entraría en vigor en marzo, pero sí la suspendió. “Eso es lo mismo que la Guerra Civil nos dijo que no se puede hacer”.

Qué dice la Ley SB4 de Texas

La medida permitiría a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal.

Los inmigrantes que no se vayan podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.

Ezra señaló que tiene experiencia en audiencias de casos relacionados con cuestiones fronterizas y está familiarizado con las preocupaciones planteadas porel gobernador de Texas Greg Abbott y otros funcionarios estatales sobre los cruces ilegales. Pero dijo que “no estaba convencido” del argumento de que solo los delincuentes cruzan la frontera y calificó a la “gran mayoría” de los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos sin permiso como personas que, por lo demás, respetan la ley.

También cuestionó si empoderar a los jueces locales para expulsar a personas de Estados Unidos podría interferir con los procesos o protecciones federales.



Las tensiones entre la administración Biden y la gobernación de Texas llevan meses en una espiral creciente. El Departamento de Justicia también llevó a Texas a los tribunales por una barrera flotante en el río Grande y defendió la capacidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para cortar y retirar kilómetros de alambre de púas que el estado ha instalado a lo largo de la frontera.

Los gobernadores republicanos de todo Estados Unidos han respaldado los esfuerzos de Abbott. Una fuerte presencia de miembros de la Guardia Nacional de Texas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass ha negado a los agentes de la Patrulla Fronteriza el acceso a un parque frente al río. Los agentes habían utilizado previamente el parque para monitoreo y patrullaje, así como para procesar a los migrantes que cruzaron el río Grande hasta suelo estadounidense.