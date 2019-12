Este inmigrante desapareció en México y su familia en EEUU teme que fue secuestrado

Aquella tarde, Trujillo y la familia que lo acompañaba se dirigían a comprar comida. El trayecto no debía tomarle más de 15 minutos pero jamás llegaron a su destino. Las autoridades ya los buscaron en cárceles locales y en hospitales, pero no están allí.

La familia de Trujillo en Los Ángeles aún no sabe con qué fin se los llevaron. “Un secuestro es cuando piden dinero y aquí no hay nada de eso. Nada, nada”, dice Barrera.

"¿Dónde está? ¿Qué le hicieron?"

“La verdad esto me ha pegado mucho. ¿Qué le puedo decir? Me siento mal por no saber qué está pasando. Siento desesperación por no saber nada. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? ¿Comió o no comió? Es muy difícil no tener noticias de él”, lamenta su hermana.