Estas fotos son falsas y se utilizaron en las redes para alimentar el rechazo a los migrantes

Es falso que un hondureño pidió que dejaran de donarles frijoles

"Me encontré con que algunos contactos estaban compartiendo esta fotografía. Me puse a buscar y encontré la cuenta de Josué Castillo Guevara quien identificó a la persona de la fotografía como Roberto Gómez, un activista que había sido aseisnado un año atrás. Entonces me di a la tarea de buscar la fotografía original y guardé la intervenida. Cuando tuve ambas, las publiqué en mi muro de Facebook con la información de Castillo", relató en entrevista con Univision.

Esa ropa abandonada no es de migrantes centroamericanos

Los migrates no agredieron a la policía

"Varias agencias internacionales me empezaron a arrobar en mi cuenta de Twitter, pero yo me enteré como al segundo día de que me estuvieron buscando. Me mandaban capturas de pantalla de que esa fotografía estaba siendo utilizada para distorsionar información", contó.