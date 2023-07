"No se habla de la inmigración legal": el congresista republicano Tony Gonzales afirma que los migrantes reciben un trato "inhumano"

Finalmente, Gonzales pidió un acuerdo bipartidista para solucionar la crisis a través de una reforma migratoria. “Ahora mismo, nueve de cada 10 personas que piden asilo no lo van a obtener. Entonces dejen de enviarlos a este callejón sin salida. Me gustaría mucho más colaborar con la administración [federal] o con cualquiera para hallar salidas para una inmigración legal. No se habla de la inmigración legal. Solo se habla cuando llegan ilegalmente. Entonces, ¿los aventamos al río? ¿Los dejamos entrar? ¿Les damos una app? Es un sistema roto. La administración está haciendo muy poco, o quizá nada, para promover la inmigración legal”.