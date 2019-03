"Entraron con pistolas en mano": así fue el arresto de ICE a 26 empleados de una tienda en California

Eran alrededor de las 9:30 am del pasado 13 de febrero cuando decenas de empleados se preparaban para la apertura de la tienda Zion Market de San Diego, California. Parecía un día normal. Sin embargo, en lugar de clientes entraron varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para realizar una auditoría al negocio. El operativo concluyó con el arresto de 26 migrantes, la mayoría mexicanos.

"Mi hija estaba destrozada, llorando"

"Llegué a mi carro, abrí la puerta y metí a mi hija en el carro para llevarla (a la escuela). Cuando de pronto sentí a cuatro personas que rodearon el carro y pusieron una camioneta atrás", relató. "Un agente sacó un arma y estaba apuntándome a la cabeza y me dijo que bajara el vidrio, que apagara el carro y que me saliera", describió el migrante, quien pensó que quizás se trataba de un secuestro.

"Ya no la llevé a la escuela, ahí se quedó. Mi hija estaba destrozada, llorando", continuó Hernández. "Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Nosotros somos gente trabajadora que venimos a luchar, no somos personas malas. Solo queremos el bienestar para nuestra familia".