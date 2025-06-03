El envío de remesas de Estados Unidos a México sufre su peor caída en más de una década

Las remesas enviadas desde Estados Unidos a México han experimentado su caída más significativa desde 2012, según el último informe publicado por el Banco de México (Banxico) el lunes.

La institución reveló que en abril de 2025, el monto recibido por el país fue de 4,761 millones de dólares, una disminución de 12,14% en comparación con el mismo mes del año anterior.

PUBLICIDAD

La cifra también contrasta con los 5, 150 millones de dólares que los mexicanos enviaron al país en marzo.

Este descenso ha sido atribuido a varios factores. Según especialistas consultados por Univisión y otros medios como AP y El Financiero entre ellos se encuentran la propuesta de un impuesto del 3.5% al envío de remesas y el miedo a las deportaciones por parte de los migrantes mexicanos.

Panorama de las remesas de Estados Unidos a México no pinta bien

El reporte de Banxico revela una tendencia negativa en el flujo de remesas hacia México durante los primeros cuatro meses de 2025.

Entre enero y abril, el valor acumulado de las remesas ascendió a 19,015 millones de dólares, lo que representa una disminución de 2,5% respecto a los 19,501 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Además, la cantidad promedio que los migrantes envían ha disminuido. La institución señala que en abril de 2025, la transacción promedio fue de 385 dólares, frente a los 403 dólares enviados en el mismo mes de 2024.

Esta caída de 18 dólares por transacción refleja un descenso del 4,4% en comparación con el año pasado.

El informe también muestra que durante el primer cuatrimestre de 2025, el 99% de los ingresos por remesas se realizaron a través de transferencias electrónicas, alcanzando un total de 18 mil 824 millones de dólares. Las remesas enviadas en efectivo y especie, y las money orders, representaron solo el 0,8% y 0,2% del monto total, alcanzando 144 millones y 47 millones de dólares, respectivamente.

PUBLICIDAD

El impacto en las familias mexicanas por la caída en las remesas de Estados Unidos a México

En México, las remesas provenientes de Estados Unidos constituyen un ingreso considerablemente importante para el país. Solo en 2024 representaron el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En su reporte, el Banco de México destacó que este flujo de dinero sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos en el país, y su impacto en el poder adquisitivo de las familias mexicanas aún se mantiene positivo.

Sin embargo, si la tendencia de disminución persiste, el panorama económico de las familias puede verse afectado a mediano y largo plazo.

" Por qué se generó la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos a México

La disminución de las remesas no es un fenómeno aislado, sino que responde a una serie de factores que están afectando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Uno de estos es la incertidumbre que genera la propuesta de un impuesto del 3.5% al envío de remesas que avanza en el Congreso estadounidense y que impactaría a los inmigrantes indocumentados y a los no ciudadanos, según especialistas consultados por Univision.

Gerardo Esquivel, exsubgobernador deBanxico, dijo a Univision Noticias que la medida es “discriminatoria” y que posiblemente lleve a los inmigrantes indocumentados a rutas riesgosas para enviar las remesas a sus familiares.

Expertos en remesas señalaron a AP que prohibir, limitar o agregar un impuesto a ciertas remesas podría dañar a las comunidades que dependen de ellas. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano, comentó que cualquier medida para reducir las remesas tendrá un impacto negativo en el país de origen y en el interés nacional de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También la incertidumbre económica generada por las políticas de la administración Trump, sumada al miedo de los migrantes de ser deportados, ha causado que muchos de ellos eviten salir a trabajar o enviar dinero a sus familias en México.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Base, dijo a El País que este miedo a las deportaciones está llevando a los migrantes a ser más cautelosos con sus recursos.

La analista detalló a El Financiero que el deterioro del mercado laboral también ha afectado directamente la capacidad de estos para enviar remesas."

Mira también: