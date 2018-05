“Nunca había estado en una prisión, estuve deprimido al principio, pero después me tranquilicé”, cuenta Armando García, quien estaba con Saldaña en la misma camioneta cuando un vehículo con agentes de ICE los obligó a parar al costado de la ruta.

Lo que hace este operativo diferente a otros es que tanto García como Saldana no tenían antecedentes penales ni una orden de deportación y esto parece ser una práctica cada vez más común en la oficina de ICE en Pennsylvania.

Añade el informe: "Muchos de los inmigrantes arrestados en esta región el año pasado simplemente no tuvieron suerte: vivían en edificios o trabajaban en restaurantes o viajaban en caminos rurales que ICE estaba vigilando. Eran recolectores de hongos en furgonetas que eran detenidas sin causa; lavaban platos en pizzerías que fueron allanadas sin orden judicial; Hombres latinos que se parecían vagamente a otros hombres latinos que supuestamente eran los objetivos de ICE".

Sin embargo, según Adrián Smith, portavoz de la oficina de ICE en Pennsylvania, sus agentes no conducen redadas de manera indiscriminada sino enfocadas al cumplimiento de leyes federales y normativas de la agencia.

Impacto de redadas

Estos operativos no solo afectan a los detenidos sino también a las comunidades donde viven. Harrisburg, el barrio hispano parece un pueblo fantasma. Hay cuadras y cuadras de negocios clausurados y edificios de apartamentos vacíos que han sido vandalizados con las ventanas y puertas rotas.

José Castillo tenía hasta hace poco un exitoso café en la calle principal, sin embargo, ha tenido que ofrecer otros servicios, como de fotocopias y envío de dinero debido a que sus ventas han bajado un 60%. “Antes podías ver familias completas caminando por las calles, ahorita como ustedes pueden ver no hay nadie”, afirma.

Futuro incierto

Máximo Saldana está libre bajo fianza y ya consiguió un trabajo en una compañía de jardinería, pero dice que se siente “fichado” por las autoridades, a raíz de que ahora está en el sistema de ICE, teme que en cualquier momento ICE lo venga a buscar para deportarlo. “Lo único que me interesa es mi hija y mi esposa “, nos dice mientras mira sus fotos en su teléfono celular, “ella nació aquí y si me la tengo que llevar a México que va a hacer ella allá, los colegios en México no sirven”.