Congresistas demócratas y republicanos dan versiones encontradas sobre las condiciones en el polémico centro de detención de inmigrantes de Florida

Legisladores demócratas y republicanos que visitaron este sábado el centro de detención migratoria llamado “Alcatraz de los Caimanes”, ofrecieron versiones encontradas sobre las condiciones de la prisió n ubicada en Florida.

Por un lado, los legisladores demócratas condenaron el nuevo centro de detención migratoria de los Everglades tras visitarlo, describiéndolo como abarrotado, insalubre y plagado de insectos.

Por el otro, los republicanos que participaron en la misma visita afirmaron no haber visto nada parecido en las remotas instalaciones, a las que las autoridades han denominado "Alcatraz de los Caimanes".

La visita organizada por el estado se produjo después de que a algunos demócratas se les impidiera previamente visitar el centro de detención de 3,000 camas que el estado construyó rápidamente en una pista de aterrizaje aislada rodeada de pantanos.

Tantos legisladores estatales y miembros del Congreso acudieron el sábado que se dividieron en varios grupos.

“Hay condiciones atroces”, dice demócrata sobre el centro de detención

“Hay condiciones realmente inquietantes y atroces, y este lugar necesita ser clausurado de inmediato”, declaró a la prensa la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz tras visitar la aglomeración de tiendas de campaña, remolques y edificios temporales. “Este lugar es una farsa, y están abusando de seres humanos”.

Unidades estilo jaula de 32 hombres comparten tres dispositivos combinados de inodoro y lavabo, los visitantes midieron la temperatura en 83 grados (28 grados Celsius) en la entrada del área de vivienda y 85 (29 Celsius) en un área de admisión médica, y abundan los saltamontes y otros insectos, dijeron ella y sus compañeros demócratas de Florida.

Aunque los visitantes dijeron que no pudieron hablar con los detenidos, el representante demócrata Maxwell Alejandro Frost dijo que uno gritó "¡Soy ciudadano estadounidense!" y otros corearon "¡Libertad!".

“Una instalación segura”, dice senador estatal republicano

El senador estatal Blaise Ingoglia, republicano de Florida, respondió que había visto una instalación segura y bien administrada, donde las habitaciones estaban limpias y el aire acondicionado funcionaba bien.

“La retórica de los demócratas no se corresponde con la realidad”, dijo Ingoglia, quien afirmó haber estado de gira en el mismo grupo que Wasserman Schultz. Ingoglia recordó que algunos detenidos se pusieron “un poco escandalosos” cuando aparecieron los visitantes, pero dijo que no entendió lo que decían.

El senador estatal Jay Collins dijo que estaba en otro grupo y también encontró el centro de detención limpio y funcionando bien: "Sin miseria".

Collins, republicano, comentó que notó generadores de emergencia, un sistema de seguimiento de restricciones dietéticas y literas de estilo militar con buenos colchones. Los dispositivos sanitarios le parecieron apropiados, aunque básicos.

"¿Me gustaría tener ese inodoro y lavabo en el baño de mi casa? Probablemente no, pero este es un centro de detención transitoria", dijo Collins por teléfono.

A los periodistas no se les permitió ingresar al recorrido y a los legisladores se les ordenó no llevar teléfonos o cámaras al interior.

La agencia AP envió mensajes solicitando comentarios a la División de Gestión de Emergencias del estado, que construyó las instalaciones, y a representantes del gobernador republicano Ron DeSantis. La portavoz de DeSantis, Molly Best, destacó una de las declaraciones optimistas de Ingoglia en redes sociales.

Añadió que había estado en conversaciones con otros cinco gobernadores republicanos, a quienes no identificó, sobre la posibilidad de adaptar este modelo a otras instalaciones.

DeSantis y sus correligionarios republicanos han promocionado el centro de detención improvisado, construido en cuestión de días, como una respuesta eficiente y de mano dura al llamado del presidente Donald Trump a realizar deportaciones masivas.

Los primeros detenidos llegaron el 3 de julio, después de que Trump visitara y elogiara las instalaciones.

Descrito como temporal, el centro de detención busca ayudar a la administración del presidente republicano a alcanzar su objetivo de aumentar la capacidad de detención de migrantes de Estados Unidos de 41,000 personas a al menos 100,000.

La ubicación remota del centro en Florida y su nombre —un guiño a la famosa prisión de Alcatraz que alguna vez albergó a reclusos federales en California— buscan recalcar un mensaje disuasorio contra la inmigración ilegal.

Antes de la apertura de la instalación, los funcionarios estatales dijeron que los detenidos tendrían acceso a atención médica, aire acondicionado constante, un patio de recreación, abogados y miembros del clero.

Comida con gusanos, inodoros insalubres, mosquitos, denuncian familiares y defensores

Pero los detenidos, sus familiares y defensores han declarado a AP que las condiciones son terribles, con comida infestada de gusanos, inodoros desbordados, mosquitos zumbando alrededor de las literas cercadas y aires acondicionados que a veces se apagan con el agobiante calor del verano del sur de Florida. Un hombre le contó a su esposa que los detenidos pasan días sin ducharse.

La portavoz de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, calificó esas descripciones de “completamente falsas” y dijo que los detenidos siempre reciben tres comidas al día, agua potable ilimitada, duchas y otras necesidades.

“La instalación cumple con todos los estándares requeridos y está en buen estado de funcionamiento”, dijo.

Cinco legisladores estatales demócratas intentaron visitar el lugar el 3 de julio, pero afirmaron que se les negó el acceso. Posteriormente, el estado organizó la visita del sábado.

Los legisladores han demandado por la negación, alegando que la administración de DeSantis está obstaculizando la autoridad de supervisión de los legisladores. Un portavoz de DeSantis calificó la demanda de "tonta".

