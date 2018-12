Demócratas se reúnen con Trump para decirle que no le darán $5,000 millones para el muro

Trump ha solicitado al Congreso una partida presupuestaria de $5,000 millones para la construcción del muro en la frontera con México, pero los demócratas reiteran que no le darán esa cantidad y le exigen cuentas sobre las partidas presupuestarias gastadas hasta ahora en la valla.

Además, advierten al mandatario que no cuenta con votos suficientes en ninguna de las cámaras del legislativo, situación que lo fuerza a conseguir respaldo bipartidista.

“ Nuestro país no puede permitirse un cierre de Trump , especialmente en este momento de incertidumbre económica”, agregaron.

Ambos líderes dijeron además que, “en esta temporada de vacaciones, el presidente sabe muy bien que su propuesta de muro no tiene los votos para ser aprobada en la Cámara de Representantes y el Senado, y no debería ser un obstáculo para un acuerdo bipartidista”.

La postura de Trump



En un tercer mensaje, dirigido directamente a los líderes demócratas, Trump dijo: “Espero mi reunión con Chuck Schumer y Nancy Pelosi. En 2006, los demócratas votaron por un Muro, y tenían razón en hacerlo. Hoy, ya no quieren seguridad fronteriza. Combatirán a toda costa, y Nancy debe obtener votos para Presidente (Speaker of the House). Pero el muro se construirá”.