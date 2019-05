Demasiado alto y sin permisos: el muro fronterizo construido en Nuevo México será peleado en corte

La pared fue terminada pese a que el martes la alcaldía de esa ciudad emitió una orden exigiendo que se frenara la obra por no contar con los permisos y porque violaba ordenanzas locales.

"No se presentó una inspección con el proyecto, no hay plano del lugar entregado a la ciudad de Sunland Park, hay información que no está clara. Además, la ciudad permite muros de hasta seis pies de alto y este los excede", explicó.