Texas deja de proporcionar nuevo financiamiento para la construcción del muro fronterizo

Video Inicia la ampliación del muro fronterizo en Texas: gobierno destina $70 millones para nuevo tramo

Texas ha dejado de destinar nuevos fondos para la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, cambiando de rumbo después de instalar apenas una fracción de los cientos de millas de barrera que el gobernador Greg Abbott se propuso instalar hace cuatro años.

Los legisladores estatales aprobaron este mes un nuevo presupuesto que no incluye financiamiento continuo para la construcción del muro, el cual había sido una prioridad de miles de millones de dólares para Abbott como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración. El republicano incluso tomó la inusual medida de solicitar donaciones privadas para sacar adelante la obra, asegurando en 2021 que muchos estadounidenses querían ayudar.

PUBLICIDAD

La oficina de Abbott justificó la decisión el martes alegando que las agresivas medidas del presidente Donald Trump para frenar la inmigración le permitieron al estado hacer ajustes.

“Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, el gobierno federal finalmente está cumpliendo con su obligación de reforzar la frontera sur y deportar a los inmigrantes ilegales criminales”, declaró el portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris. "Gracias a estos renovados recursos federales en Texas, nuestro estado ahora puede hacer ajustes a los aspectos de seguridad fronteriza financiados por el estado", agregó.

La construcción del muro fronterizo en Texas

Desde que comenzó su construcción , el estado ha completado apenas 65 millas de muro fronterizo. Texas comparte con México aproximadamente 1,200 millas de frontera.

La construcción de la barrera ha avanzado lentamente mientras el estado ha tenido que navegar por el prolongado proceso de adquisición de tierras privadas y enfrentaba la oposición local en algunos lugares. Abbott anunció sus planes de construir el muro en 2021, en un momento en que una gran cantidad de migrantes llegaban a la frontera.

El número de cruces de migrantes ha caído drásticamente este año.

“No había necesidad de ello en primer lugar”, declaró Scott Nicol, miembro de la junta directiva de Friends of the Wildlife Corridor, un grupo de preservación de hábitats en Rio Grande Valley, quien ha calificado la construcción del muro como una obra ineficaz.

PUBLICIDAD

"Lo único que ha cambiado es la dinámica política", destacó.

El presupuesto de Texas para seguridad fronteriza, que ahora excluye el muro

El nuevo presupuesto que aprobaron los legisladores de Texas asigna alrededor de 3,400 millones de dólares para seguridad fronteriza durante dos años. Ese monto no se utilizará para desarrollar nuevos proyectos para el muro y, en cambio, se destinará al Departamento de Seguridad de Texas y a la Guardia Nacional de Texas, las principales agencias responsables de la Operación Lone Star, el programa clave de inmigración que lanzó Abbott en 2021, durante la presidencia de Joe Biden.

El monto asignado para seguridad fronteriza es casi la mitad de los 6,500 millones de dólares que se le dedicaron a los esfuerzos en materia de inmigración la última vez que los legisladores elaboraron el presupuesto estatal hace dos años.

Los fondos asignados previamente para la construcción del muro permitirán que el trabajo continúe hasta 2026 y "prepararán al gobierno federal para el éxito", dijo la senadora republicana Joan Huffman, la principal redactora del presupuesto en el Senado estatal.

La agencia responsable de la construcción del muro tiene alrededor de 2,500 millones de dólares restantes en fondos para cubrir hasta 85 millas adicionales del muro para 2026, según declaró en abril Mike Novak, director ejecutivo de la Comisión de Instalaciones de Texas, cuya agencia supervisa la construcción del proyecto.

“Este muro nunca debió haberse construido, es inútil”, explicó Bekah Hinojosa, cofundadora de South Texas Environmental Justice Network. "Divide a nuestra comunidad".

PUBLICIDAD

Mira también: