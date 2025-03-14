Cuánto aportan los indocumentados en impuestos y Seguro Social y cuánto consumen en beneficios del gobierno

Video Analizamos el alcance de las políticas migratorias de Trump en sus primeros 50 días de gobierno

Los inmigrantes indocumentados pagan miles de millones de dólares al año en impuestos y aportes al Seguro Social y, contrario a lo que afirma el gobierno de Donald Trump, no reducen significativamente los beneficios federales de los estadounidenses, según varios análisis.

Distintos decretos presidenciales apuntan a detener y deportar inmigrantes indocumentados a gran escala así no supongan una amenaza real a la seguridad pública, y a eliminar cualquier posibilidad de que ellos reciban fondos federales pese a que ya no eran elegibles a casi ningún programa social.

Centros de estudio como Migration Policy Institute (MPI) estiman que en Estados Unidos viven cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Datos del MPI y del American Immigration Council muestran que casi 90% de esos 11 millones está en edad de trabajo.

Además, cifras del Institute on Taxation and Economic Policy reflejaron que los indocumentados representan el 4.7% de la fuerza laboral de Estados Unidos pese a que equivalen al 3.4% de la población total del país.

En este contexto, indagamos en diferentes análisis sobre los pagos de los indocumentados en impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), estatales y locales. También sobre cuánto aportan al Seguro Social, a pesar de que en el futuro no recibirán ese beneficio de jubilación si no cambian su estatus migratorio. Miramos investigaciones tanto de organizaciones de corte progresista como de grupos conservadores. Esto encontramos.

