La Corte de Inmigración hace una inusual advertencia de estafa telefónica para robar datos personales

En una inusual advertencia, la Corte de Inmigración previno a la comunidad inmigrante que “estafadores” están suplantando el número de teléfono de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) para “robar información personal” de inmigrantes.

La EOIR indicó que “ha sido notificada recientemente de llamadas telefónicas que suplantan a la Oficina del Juez Principal de Inmigración como parte de una campaña de desinformación”.

“Las personas que llaman a menudo falsifican la línea principal de la oficina del juez jefe de Inmigración, el número (703) 305-1247, por lo que las llamadas parecen provenir de EOIR en el identificador de llamadas del destinatario”, precisó.

Qué dicen

De acuerdo con la advertencia, “las personas que llaman (los estafadores) se hacen pasar por empleados de la EOIR y solicitan información personal a las víctimas” que reciben los llamados.

“Estas llamadas son fraudulentas”, subraya la Corte de Inmigración. “El personal de la EOIR no llama a las personas desde este número sobre asuntos relacionados con el caso”, precisa.

La EOIR recomendó que, “para protegerse, tenga cuidado al contestar llamadas telefónicas de números que no reconoce. Nunca dé su información personal por teléfono a personas que no conoce”.

La EOIR llama al abogado

Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas), “típicamente el gobierno, la Corte de Inmigración, el tribunal o las oficinas federales, no es normal que llamen, a menos que se contacten con los abogados de los inmigrantes que tienen un proceso”.

“Si la persona recibe una de estas llamadas, no se información. No divulgue datos personales. La EOIR no lo va a llamar a usted. Se comunicarán por medio de su abogado a través de notificaciones de comparecencia”, recomendó.



Barrón dijo además que, “en caso de que reciba una llamada, por favor no entregue información sobre su número de Seguro Social, número de extranjero o cualquier otro dato que le pidan. Y tampoco pague nada o envíe dinero”.

A quién llamar

La EOIR explicó que, si las personas tienen dudas y/o preguntas sobre este tipo de estafa, “llame a la línea directa de información automatizada de casos al 1(800) 898-7180 o visite el Sistema Automatizado de Información de Casos.

También puede acceder a la página de Recurso En Línea de la corte.

“Generalmente la EOIR no llama a las personas directamente para darles instrucciones”, reiteró Nelson Castillo, un abogado y doctor en derecho de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“Generalmente la EOIR envía escritos, notificaciones a los inmigrantes cuando no están representados, o a sus abogados cuando disponen de asistencia legal acreditada”, agrega.

Castillo dijo además que “en caso de que un inmigrante reciba una de estas llamadas, “no proporcione información a estas personas que usted no conoce. Si quiere pídales un número para devolverles la llamada y luego hable con su representante legal. Y preste atención a la advertencia, siga las recomendaciones y evite ser estafado”.