"Claudia no será olvidada": padres de indocumentada que murió baleada por un agente fronterizo demandan a EEUU

Los padres de una joven guatemalteca que fue baleada fatalmente en mayo de 2018 por un oficial de la Patrulla Fronteriza en Texas, interpusieron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos alegando que “su asesinato fue injustificado e ilegal”, pues ella no representaba ninguna amenaza para el agente.

Claudia Patricia Gómez González, de 20 años, no estaba armada cuando un oficial fronterizo le disparó en la cabeza sin un motivo aparente, tras encontrarla en un terreno privado en Rio Bravo. “Claudia yacía moribunda, abrió la boca y jadeó por aire. Le llevó al menos varios minutos morir”, describe la querella.

Esta demanda de derechos civiles fue presentada el martes en una corte federal de Laredo pidiendo un pago de indemnización no especificado para Gilberto Gómez y Lidia González, padres de Claudia y quienes viven en Guatemala.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que ha dado versiones contradictorias en torno a esta muerte, dijo a través de un comunicado enviado a Univision Noticias que por el momento no se pronunciará sobre este caso. “Por una política, CBP no comenta sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones”, señaló la dependencia federal.