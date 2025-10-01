"Me arrestaron dos veces por ser latino": ciudadano estadounidense demanda a ICE y a autoridades migratorias

Leonardo García Venegas ha sido detenido dos veces entre mayo y junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han irrumpido sin orden judicial en distintas obras de construcción en las que trabaja. En el forcejeo les ha repetido "soy ciudadano" y les ha mostrado su Real ID, pero eso no ha frenado a los funcionarios. El martes demandó al gobierno federal.

"Las redadas y detenciones ilegales que Leo ha experimentado no fueron un accidente", se lee en el documento de 89 páginas que presentó con el apoyo de abogados de la organización sin fines de lucro Institute for Justice. "Una vez que los oficiales de inmigración están en el lugar, toman a todos los que piensan que lucen indocumentados. Y detienen a estos trabajadores de forma indefinida —incluso a quienes tienen un REAL ID— hasta que revisan el estatus de las personas. Algunas veces les toma 20 minutos; algunas veces les lleva días".

Leonardo García Venegas muestra su licencia de conducir con verificación de Real ID. Alabama, donde reside, sólo emite identificaciones para personas con estatus migratorio. Imagen Cortesía de Institute for Justice.

García Venegas nació en 1999 en Lehigh Acres, una comunidad de poco más de 100,000 habitantes al suroeste de Florida. Cuando tenía 14 años, su familia —de origen mexicano— se mudó a Robertsdale, al suroeste de Alabama. Él se graduó de bachillerato en 2018 y de inmediato, comenzó a trabajar en construcción en obras privadas.

La demanda cuenta que desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump asumió su segunda presidencia, Leonardo García ha sabido de al menos 15 operaciones de agentes migratorios —sin órdenes judiciales— en lugares de construcción en el condado Baldwin. No incluyen las dos en las que él fue detenido entre mayo y junio de 2025: "Corre el riesgo de sufrir otra redada ilegal y ser detenido cada día cuando va a trabajar".

La primera detención de Leonardo García Venegas

"A mí me arrestaron dos veces por ser latino y por trabajar en construcción", dice Leonardo García Venegas en un video del Institute for Justice.

La primera detención de García Venegas ocurrió el 21 de mayo de 2025. Trabajaba en una construcción de casas en Foley, Alabama, bloqueada para el público con una cerca negra en todo el perímetro y con anuncios de "no pasar". Junto a él trabajan cuatro trabajadores de origen latino; había cuatro más que entregaban concreto, dos de ellos blancos y dos negros.

"Los oficiales pasaron por un lado de los trabajadores blancos y negros sin detenerlos y fueron directo a los latinos", se lee en el relato de la demanda. Tres de los empleados corrieron y fueron perseguidos por los agentes; un cuarto —el hermano de García— no se movió y fue detenido.

Cuando Leonardo García vio que su hermano era arrestado de forma violenta y sin una orden judicial ni explicación, comenzó a acercarse —a unos 25 pies de distancia—, sacó su celular y grabó el operativo. Un agente se aproximó y él le preguntó: "¿Inmigración?". La respuesta fue: "Sí, inmigración". García se desvió ligeramente mientras el funcionario lo perseguía: "Estás haciendo esto más complicado de lo que deberías", le dijo, aceleró la velocidad y tomó a Leonardo García del brazo.

El trabajador le respondió que era estadounidense pero el agente lo sometió en el suelo.

"Le muestro mis papeles ahora", se le escucha gritar en el video. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo que no eran detenidos, gritaban: "Eso es ilegal", "no deberían estar haciendo eso", "es ciudadano", "no hizo nada malo".

Un agente más se sumó a la detención mientras García Venegas insistía en inglés que era ciudadano.

"Los tres oficials detuvieron a Leo sobre la base de una presunción generalizada de que los trabajadores de la construcción latinos son indocumentados", dice la demanda. Uno de ellos sacó la cartera de García de su bolsillo. Vieron la estrella en su licencia de conducir, pero insistieron en que era "falsa", lo esposaron, lo sacaron de su lugar de trabajo y lo llevaron a la parte trasera de uno de los vehículos.

Él insistía en su ciudadanía. Después de una hora, uno de los funcionarios cedió e hizo una llamada telefónica en la que confirmó que el número de seguro social de Leonardo García era válido. Solo así le retiraron las esposas y le permitieron volver a su trabajo. "El arresto erróneo de Leo duró más de una hora (...) No fue acusado de ningún crimen porque no ha hecho nada mal", dice la demanda.

En su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo entonces que García Venegas "intentó obstruir o evitar el arresto legal de un extranjero ilegal. Se interpuso físicamente entre los agentes y el sujeto que intentaban arrestar y se negó a cumplir con numerosas órdenes verbales". DHS aseguró que cualquiera que "obstruya" el trabajo de los funcionarios "enfrentará consecuencias, incluido el arresto".

"Tengo temor todos los días de ir a trabajar", dice Leonardo García en un video. Después de ese incidente, García tuvo que tomarse dos semanas de descanso para recuperarse emocionalmente. "Leo se sintió terrible después de su arresto, no solo porque había sucedido una vez, sino porque sabía que podía volver a suceder".

La segunda detención

Sucedió nuevamente el 12 de junio de 2025 mientras Leonardo García trabajaba, ahora solo, en otra obra. Era una casa que su contratista estaba por terminar. "Otra patrulla de inmigración lo vio trabajando y asumió, sin sospecha razonable, que Leo era indocumentado", explica la demanda.

Leonardo García estaba en una habitación. Tenía sus audífonos puestos, escuchando música, cuando sintió que alguien entró a la vivienda. La demanda cuenta que los agentes enmascarados lo vieron por la ventana.

Leonardo García Venegas en una obra de construcción en el sur de Alabama. Imagen Cortesía del Institute for Justice.

Cuando García se volteó vio a otro más dentro de la casa, parado en la puerta del cuarto en el que él trabajaba.

—¿Por qué está aquí? —le preguntó.

El oficial le respondió en español que lo acompañara afuera. Aunque le explicó que era ciudadano estadounidense, el funcionario insistió en que saliera con él.

Él los acompañó y en el camino vio que al menos otros dos trabajadores de origen latino eran detenidos: también tenían estatus migratorio. Les entregó su licencia de conducir y de nuevo, dudaron.

Luego de 20 o 30 minutos confirmaron que era estadounidense. A él y a los otros dos inmigrantes con estatus los dejaron ir.

"Siento que no hay nada que yo pueda hacer para frenar a los agentes de inmigración de que me arresten cuando quieran", dijo Leonardo García al Institute for Justice. "Sólo quiero trabajar en paz. La Constitución me protege para hacer eso".

Janae Wilkerson, del Institute for Justice, explica en un video que lo vivió este estadounidense muestra "serias violaciones a la Constitución".

La Cuarta Enmienda protege a las personas de revisiones e incautaciones injustificadas. Los agentes necesitan una orden judicial para entrar en propiedad privada, incluso en obras de construcción, explica la organización en un comunicado. También necesitan una sospecha individualizada y causa probable para detener a una persona específica.

"Los oficiales no pueden entrar a la fuerza en propiedad privada", explica Wilkerson.

La demanda de Leonardo García solicita a la Corte del Distrito Sur de Alabama que detenga "las tácticas inconstitucionales e ilegales de control migratorio" en algunos condados de esta área del estado. También presentó quejas ante las agencias federales que violaron sus derechos: buscará demandar bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA). La FTCA exige un período de espera de seis meses antes de que pueda reclamar por el trato inconstitucional que recibió, explican.

Una veintena de estadounidenses detenidos por ICE

La queja no sólo muestra el caso de García, sino el de una veintena de estadounidenses más que han sido detenidos por agentes migratorios en distintas circunstancias. La mayoría de origen latino.

Jorge Luis Hernández fue interrogado por agentes mientras trabajaba en un autolavado; a Javier Ramírez lo esposaron en un operativo en su trabajo pese a que gritaba que era estadounidense; lo mismo le pasó a Jonathan Guerrero; Jensy Machado mostró su licencia con REAL ID y tampoco le creyeron.

También está el caso de George Retes, un veterano discapacitado del Ejército de Estados Unidos detenido durante la redada migratoria del 10 de julio en una granja de Camarillo, California .

La demandatambién cuenta la historia de un estadounidense menor de edad detenido por oficiales de inmigración a la salida de su escuela. Luego rectificaron al asegurar que lo habían confundido con un pandillero.

Por su caso y el de otros estadounidenses trabajadores de la construcción, Leonardo García introdujo la demanda colectiva para prevenir más "redadas agresivas" en sitios de trabajo. "La esencia fundamental de la queja legal de Leo es que el gobierno federal en sus redadas sin orden de allanamiento y capturas sin sospecha de personas trabajando en esas obras viola la Cuarta Enmienda de la Constitución. Además se exceden los poderes estatutarios de los agentes de inmigración", se lee en un comunicado enviado a Univision Noticias por el Institute for Justice.