Biden estaría considerando una orden ejecutiva para restringir drásticamente el asilo en la frontera: reportes

Video EEUU ha expulsado a más de medio millón de inmigrantes en los últimos nueve meses, según cifras oficiales

La Casa Blanca estaría considerando una acción ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes indocumentados de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con reportes en medios.

De acuerdo con CNN y The New York Times, funcionarios dentro del gobierno de Joe Biden han estado revisando la acción que suspendería temporalmente el derecho a solicitar refugio a cualquiera que pise suelo estadounidense.



Los reportes indican que el proyecto cerraría la frontera a nuevas entradas en los casos en que más de 5,000 migrantes por día intenten cruzar en una semana o más de 8,500 lo hagan en el transcurso de un mismo día.

Esta acción de la administración de Biden parece ser una extensión de algunas de las medidas más duras de la legislación de compromiso fronterizo, que fue rechazada por los republicanos, y otra señal de los esfuerzos de la Casa Blanca para mostrar que son agresivos en materia de seguridad fronteriza antes del día de las elecciones.

La Sección 212 f reaparece en escena

No está claro el rumbo de esta propuesta ya que implicaría el uso de una autoridad conocida como 212 f entre los puertos de entrada para intentar restringir los cruces ilegales de la frontera.

La Sección 212 f, es una oscura y dormida parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito, que según algunos expertos en leyes, es distinto al que ahora existe.

También otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes en EEUU si fuera “perjudicial” para el interés nacional.

Durante su administración, el expresidente Donald Trump implementó una política migratoria de 'tolerancia cero'. Menos de una semana después de llegar a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, Trump se estrenó en el cargo con la promulgación de dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre las denominadas jurisdicciones o ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México.



Para conseguirlo, Trump recurrió repetidamente a la facultad de la Sección 212 f durante su mandato, incluida su controvertida prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana.

Biden revocó esa restricción en su primer día en el cargo mediante una orden ejecutiva.

Sin embargo, el gobierno federal, que ahora se encuentra bloqueado por los legisladores republicanos que rechazaron este mes un proyecto de ley fronteriza negociado entre ambos partidos, podría estar explorando estas opciones debido a la presión a la que se enfrenta el presidente este año electoral en materia de inmigración y fronteras, que han sido uno de sus mayores lastres políticos desde que asumió el cargo.

Biden busca un acuerdo bipartidista en temas de migración

La Casa Blanca también es consciente de los peligros políticos que un elevado número de inmigrantes podría suponer para el presidente y se esfuerza por averiguar cómo Biden podría aliviar el problema por su cuenta, sin embargo, también recrimina a los republicanos su negativa para avanzar en las negociaciones en cuestiones fronterizas.

Al respecto del tema el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, subrayó que "ninguna acción ejecutiva, por agresiva que sea, puede aportar las reformas políticas significativas y los recursos adicionales que el Congreso puede proporcionar y que los republicanos rechazaron."



"La administración pasó meses negociando de buena fe para entregar el proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista más duro y justo en décadas porque necesitamos que el Congreso haga reformas políticas significativas y proporcione fondos adicionales para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración roto", dijo.

"Los republicanos del Congreso optaron por poner la política partidista por delante de nuestra seguridad nacional, rechazaron lo que los agentes fronterizos han dicho que necesitan y luego se dieron dos semanas de vacaciones", agregó.

Biden ha llegado a asumir como propios los esfuerzos para llegar a un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza después de años de estancamiento en la reforma del sistema de inmigración. El mes pasado el presidente elevó el tono de su discurso sobre la crisis migratoria, llegando a afirmar que está dispuesto a cerrar la frontera entre EEUU y México, si el Senado aprobaba las medidas que venían discutiendo desde hace más de dos meses a puertas cerradas entre senadores de ambos partidos.

“Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada”, dijo el presidente en enero.

“Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley”, precisó.

Sin embargo, esas negociaciones no prosperaron, lo que dejó al gobierno de Joe Biden con un estrecho margen de maniobra para responder a la crisis que se vive en la frontera con México, donde en los últimos tres años millones de inmigrantes han llegado en busca de asilo.

